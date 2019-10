Weiterer Sieg ist möglich

Nach dem knappen Heimsieg vom Wochenende, als Niklashausen gegen Ottenau mit 9:6 gewann, gastieren die Taubertäler nun am Samstag, 19. Oktober, um 18.10 Uhr beim Tabellenschlusslicht TTSF Hohberg II. Auch wenn der aktuelle zweite Tabellenplatz nur eine Momentaufnahme ist, und der Situation geschuldet, dass man erst gegen Ende der Vorrunde auf die starken Gegner trifft, so zeigt er doch, dass gleichwohl mit dem in die Mannschaft neu integrierten Nachwuchs einiges für Niklashausen möglich ist. Und so wird man voller Motivation die lange Fahrt in den 250 Kilometer entfernten Ortenaukreis antreten, um dort möglichst weitere Punkte zu holen. Im vorderen Paarkreuz braucht man sich da wohl die wenigsten Sorgen machen, und wird weiterhin auf sichere Zähler durch Malcherek und Bereziuk vertrauen können. Auch im mittleren Paarkreuz halten sich Fiederling und Degen aktuell mit top Quoten. Das hintere Paarkreuz befindet sich noch etwas in der Findungsphase befindet. bak

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019