VfB-Niederlage bei der SG Garnberg

Bezirksklasse A Gruppe 1

SG Garnberg – VfB Bad Mergentheim I 9:7

Bad Mergentheim I: Pattschull, Uhl, Blechschmidt, Englert, Kraft, Gundel.

Nach den Eingangsdoppeln lag Garnberg mit 2:1 in Front. Nur Pattschull/Kraft waren erfolgreich, Blechschmidt/Englert und Uhl/Gundel zogen den Kürzeren. Gegen die Mergentheimer Spitzenspieler Pattschull und Uhl baute Garnberg den Vorsprung auf 4:1 aus. Englert und Blechschmidt brachten die Badestädter auf 3:4 heran. Gundel und Kraft verloren jeweils in fünf knappen Sätzen und so stand es nach dem ersten Durchgang 6:3 für Garnberg. Danach gingen Pattschull und Uhl wieder über fünf Sätze und hatten dieses Mal das Glück auf ihrer Seite. Blechschmidt glich sogar zum 6:6 ausgleichen. Englert verlor sein zweites Einzel ganz knapp in fünf Sätzen. Kraft glich mit seinem gewonnen Einzel zum 7:7 aus. Gundel gab sein zweites Einzel ab somit hatte Garnberg bei 8:7 ein eventuelles Unentschieden schon sicher. Zum Schlussdoppel mussten Pattschull/Kraft antreten. Dieses spannende Spiel ging über fünf Sätze wobei Garnberg den fünften Satz mit 11:8 für sich entscheiden konnte. So stand nach vier Stunden Spielzeit das knappe Ergebnis fest. Bemerkenswert: Von den 16 Spielen gingen neun Spiele über die volle Distanz von fünf Sätzen.

Bezirksklasse B Gruppe 1

VfB Bad Mergentheim II – SV Gründelhardt 9:4

Bad Mergentheim II: Giller, Mayer, Frey, Schrickel, Scott-Backes, Almostafa.

Nach den Eingangsdoppeln lag die Mergentheimer „Zweite“ mit 2:1 vorne. Giller/Frey und Schrickel/Almostafa waren siegreich, Mayer/Scott-Backes gaben den Punkt ab. Mit Fünf-Satz-Siegen von Giller und Mayer gingen die Kurstädter mit 4:1 in Führung. Frey, Schrickel und Scott-Backes bauten den Vorsprung auf 7:1 aus. Almostafa beschloss den ersten Durchgang mit einer Niederlage. Giller und Mayer mussten ihre zweiten Einzel jeweils in fünf Sätzen abgeben und Gründelhardt kam auf 4:7 heran. Frey und Schrickel machten mit ihren gewonnenen Einzeln den 9:4-Heimsieg perfekt.

Am nächsten Wochenende sind alle Mergentheimer Mannschaften spielfrei. bö

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.10.2020