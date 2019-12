Versiert in kniffligen Spielsituationen

Die Verbandsligaspieler der Spvgg. Hainstadt bei den Jungen U 18 und der Ausrichter SV Adelsheim bei den Jungen und Mädchen U 15 dominierten die Endspiele im Tischtennis-Bezirkspokal der Jugend, der in der Eckenberg-Sporthalle in Adelsheim ausgespielt wurde.

Unter der Regie von Bezirkssportwart Jörg Kromer sahen die zahlreichen Zuschauer technisch guten und spannenden Tischtennissport. Die Jugendbetreuer Patrick Geißelhardt (Spvgg. Hainstadt), Ralph Frauenschuh (TSV Neunstetten) und Oliver Kropf (TV Hardheim) agierten als Spielleiter. Über die Einhaltung der Regeln wachte Oberschiedsrichter Holger Hirsch (TTC Korb).

Das Endspiel der Jugend U 18 bestätigte die Überlegenheit der Spvgg. Hainstadt in dieser Altersklasse. Das stark besetzte Trio aus der Jugend-Verbandsliga beherrschte die Szenerie, doch das zweite Hainstadter Team hielt mit großem Kampfgeist gut dagegen. Auch wenn die Begegnung mit 4:0-Spielen an das erste Team ging, hatten Christopher Preuhs, Fatih Bekpen und Marco Gramlich manche knifflige Situation zu bestehen und musste seine besten Schläge auspacken, um die „Underdogs“in Schach zu halten.

Angefeuert von zahlenkräftigen, einheimischen Anhang setzten die jungen Spieler des SV Adelsheim ihr gestiegenes Potenzial dem TSV Neunstetten entgegen. Nach der 1:0-Führung durch Fabio Günther landeten die Fans postwendend durch den Ausgleichspunkt von Leo Hirn auf dem Boden der Tatsachen. Mit Hilfe des Heimvorteils schaffte Marlon Roth die erneute Führung. Die Entscheidung zugunsten des SV Adelsheim fiel im Doppel, als die Heimmannschaft einen 1:2-Satzrückstand in einen knappen 3:2-Erfolg umwandelte. Der Siegpunkt durch Fabio Günther war dann nur noch Formsache.

Das spannendste Spiel des Pokaltages lieferten sich die Mädchen U 15. Nach der 2:1-Führung des TV Hardheim durch Selina Sisow und Angelina Frank bei einem Gegenpunkt durch Isabell Ritter, drehte Isabell Ritter mit ihrem Erfolg an der Seite von Nell Grohe im Doppel und dem zweiten Einzelsieg die Partie zugunsten des SV Adelsheim. Die Spannung wuchs in einem sehr ausgeglichen Fünfsatzmatch, das in der Verlängerung durch Helen Heimberger den 4:2-Siegpunkt brachte.

Mit den drei Pokalsiegern im Nachwuchsbereich geht der Tischtennisbezirk Buchen mit guten Chancen in den Vergleich der Region Ost mit den Bezirken Mosbach und Tauberbischofsheim. Allerdings sind die Nachwuchshochburgen des VfB Waldstadt und des SV Niklashausen kniffliche Aufgaben und wollen ihrerseits den badischen Verbandspokal erreichen. pet

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019