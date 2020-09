TuS Großrinderfeld mit makelloser Startbilanz

In den vier Spielklassen von der Kreisliga bis zur Kreisklasse C kommt der Spielbetrieb nach und nach in Fluss. Manche Mannschaften sind noch nicht zum Einsatz gekommen. Zwei Siege weist bisher einzig der TTC Großrinderfeld in der Kreisklasse A auf.

Bedauerlicherweise mussten sich die Mannschaften der SG Dörlesberg/Nassig III in der Kreisklasse A sowie des SV Schönfeld II in der Kreisklasse C jeweils am 21. September aus dem Spielbetrieb zurückziehen.

Kreisliga

FC Külsheim III – SG Dörlesberg/Nassig II 9:1. Der FC Külsheim III landete gegen die SG Dörlesberg/Nassig II einen deutlichen Sieg. Der Grundstein wurde durch den 2:1-Vorsprung nach den Eingangsdoppeln gelegt. Die Külsheimer gewannen zudem alle Einzel. Nacheinander siegten Stang, Betz, Hepp, Würzberger, Dorbath, Hernold und nochmals Stang über C. Leisering, Eirich, Alletzhäusser, Anderlik, J. Leisering, Geißler und Eirich. Der Sieg fiel auch deshalb so hoch aus, weil die Gastgeber alle drei Fünfsatzspiele für sich entschieden. SV Niklashausen III – TSV Schweigern 9:6. Die Begegnung zwischen dem SV Niklashausen III und dem TSV Schweigern blieb bis zum 6:6 ausgeglichen. Die Gastgeber lagen nach den ersten Doppeln mit 2:1 vorne. S. Riegler und M. Riegler siegten für Schweigern gegen Schöllig und Braun zur eigenen Führung, die Kohl (N) gegen König ausglich. Bröker brachte die Gäste mit einem Sieg gegen Künzig mit 4:3 in Front, Hahner und Ries drehten das Spiel zum 5:4 für Niklashausen mit Erfolgen über Jahn und Meder. Wechselseitige Siege von M. Riegler (S) gegen Schöllig, Braun (N) gegen S. Riegler sowie Bröker (S) über Kohl führten zum eingangs benannten 6:6. Dann aber sicherten Künzig, Hahner und Ries den 9:6-Sieg der Gastgeber mit Erfolgen gegen König, Meder und Jahn. TTC Bobstadt – FC Gissigheim 9:7. Zu einer engen Kiste geriet die Partie zwischen TTC Bobstadt und FC Gissigheim. Die 2:1-Gästeführung aus den Doppeln glich Bobstadt Seeberger gegen Stahl aus. Hetzler brachte die Gissigheimer durch einen Sieg über C. Behringer wieder in Front, Quenzer und M. Behringer (beide Bobstadt) danach ihre Farben mit Siegen über Bundschuh und Veith. Nach den Erfolgen der Gissigheimer Ullrich und Brehm gegen Scherer und Beier führten diese zur Halbzeit der Einzel mit 5:4. Gleich drei Erfolge nacheinander der Bobstadter Seeberger, C. Behringer und Quenzer über Hetzler, Stahl und Veith verschafften den Gastgebern ein 7:5. Bundschuh (G) verkürzte gegen M. Behringer, Scherer (B) erhöhte gegen Brehm auf 8:6, Ullrich verkürzte durch einen Sieg gegen Beier nochmals. Dem Bobstadter Spitzendoppel blieb es vorbehalten, den 9:7-Mannschafterfolg durch einen Viersatzsieg über Hetzler/Brehm sicherzustellen.

Kreisklasse A

TSV Gerchsheim – FC Gissigheim II 8:8. In dieser Begegnung lagen die Gastgeber mehrfach in Führung, letztlich glichen die Gäste mit dem Schlussdoppel zum 8:8-Remis aus. Gerchsheim lag nach den Eingangsdoppeln 2:1 in Front, A. Seubert erhöhte gegen P. Häfner auf 3:1. Danach gab es bis zum 6:4 wechselseitige Erfolge durch Ullrich (FC) gegen Wagner, M. Seubert (TSV) gegen Podetz, Rogler (FC) über Michel, Albert (TSV) über Noll, J. Häfner (FC) gegen Szeitszam sowie A. Seubert (TSV) gegen Ullrich. P. Häfner (gegen Wagner) und Rogler (gegen M. Seubert) glichen für die Gissigheimer zum 6:6 aus. Ein weiteres Wechselspiel mit Erfolgen von Michel Albert (TSV) über Podetz, J. Häfner (FC) über Albert sowie Szeitszam (TSV) gegen Noll führte zum 8:7 für die Gerchsheimer vor dem Schlussdoppel. Hier sicherten Ullrich/P. Häfner (FC) den Mannschaftszähler für ihre Farben durch einen Fünfsatzsieg gegen A. Seubert/Michel.

DJK Unterbalbach – TSV Tauberbischofsheim III 4:9. Aufsteiger gegen Absteiger hieß es in Unterbalbach, wo die Bischemer „Dritte“ auswärts gewann. Die Gäste führten schon nach den Doppeln mit 2:1, erhöhten mit Arnold, Röder, Henninger und Wolny gegen Bamberger, Schulte, Schwenkert und Maier auf 6:1. Unterbalbachs Ziegler verkürzte gegen Adam auf 2:6, ehe Buchholz und Röder die Führung von Tauberbischofsheim III durch Siege über Broens und Bamberger auf 8:2 schraubten. Die Gastgeber punkteten mit Schulte und Schwenkert gegen Arnold und Wolny, bevor Henninger (TSV) gegen Maier den 9:4-Gästesieg eintütete.

FC Eichel – TTC Großrinderfeld 4:9. Die Großrinderfelder gingen aus den Doppeln mit einer 2:1-Führung heraus. Matejka glich für den FC gegen Stolzenberger aus. Die Gäste siegten in den sechs folgenden Einzeln mit Schörösch, Liebler, Weimert, Baumann, Kleinhans (kampflos) und nochmals Schörösch über Balogh, Dill, Schmitt, Gruber und Matejka hin zum eigenen 8:2-Vorsprung. Balogh und Dill verkürzten durch Erfolge gegen Stolzenberger und Weimert auf 4:8, ehe Liebler gegen Schmitt zum 9:4 für Großrinderfeld vollendete.

Kreisklasse B

TTC Bobstadt II – TTC Bobstadt III 9:3. Im vereinsinternen Vergleich führte die „Zweite“ nach dem Gewinn aller drei Eingangsdoppel und dem Sieg von Müller über Berthold Behringer mit 4:0. Eibeler setzten gegen Throm den ersten Treffer für die „Dritte“, ehe Quenzer und Mach (Bobstadt II) gegen Pfisterer und T. Volk zum 6:1 punkteten. Danach gewannen A. Volk gegen F. Behrínger für Bobstadts „Dritte“, Bernd Behrínger über Göller für die „Zweite“ und Eibeler gegen Müller für Bobstadt III. Schließlich entschieden Throm und Quenzer die Partie für den TTC Bobstadt II mit ihren Erfolgen über Berthold Behringer und T. Volk.

ETSV Lauda IV – SV Schönfeld 4:6. Die Gäste führtennach den Doppeln mit 2:0. Im ersten Einzeldurchgang punkteten für Lauda IV Ihl und Morcher gegen Meißner und Hüll, für Schönfeld J. Kraft und M. Kraft gegen Epp und Reinhardt. Der zweite Einzeldurchgang sah Laudaer Siege von Epp und Morcher über Meißner und M. Kraft sowie Schönfelder Siege durch J. Kraft und entscheidend Hüll über Ihl und Reinhardt.

TSV Assamstadt III – SV Dertingen II 9:7. Die Partie wogte bis zum Ende hin und her. Die erste Phase sah die Gastgeber im Vorteil, sie fügten dem 2:1 aus den Doppeln Siege von Hügel und Esswein über Scheckenbach und Seubert an hin zum 4:1. Breunig und Diehm verkürzten für den SV gegen Hertlein und Meyer auf 3:4, Assamstadts Wieland erhöhte gegen Bethäuser auf 5:3. Vier Siege in Folge durch Hörner, Seubert, Scheckenbach und Diehm (über Frank, Hügel, Esswein und Hertlein) brachten die Gäste mit 7:5 in Front. Die Assamstadter indes konterten perfekt mit Meyer, Wieland, Frank und das Schlussdoppel Hügel/Esswein gegen Breunig, Hörner, Bethäuser sowie Seubert/Scheckenbach.

Kreisklasse C

FC Gissigheim III – TTV Oberlauda II 6:1. Zwei Doppelerfolge sowie Einzelsiege von Bundschuh, Noll und Achstetter ließen den Vorsprung der Gastgeber auf 5:0 anwachsen. Oberlaudas Wildner verkürzte, bevor Bundschuh zum 6:1 für die Gastgeber abschloss. hpw

