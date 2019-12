TSV und SG werden sich nichts schenken

Das Spiel der Spiele in der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen steigt am heutigen Abend bei der SG Höpfingen/Walldürn – TSV Assamstadt, wenn die beiden einzigen Mannschaften ohne bisherige Niederlage aufeinandertreffen. Die SG hat tags drauf einen weiteren heißen Kampf, und zwar als Gast beim SV Seckach. In ihren Spielen favorisiert sind SV Niklashausen II gegen den TSV Neunstetten und ETSV Lauda bei. TSV Oberwittatsdt. Um Positionierungen im Mittelfeld geht es bei SV Dertingen – SG Dörlesberg.

SG Höpfingen/Walldürn – TSV Assamstadt (Freitag, 6. Dezember, 20 Uhr). Im Vergleich zwischen der SG Höpfingen/Walldürn (13:1) und dem TSV Assamstadt (15:1) treffen die beiden Spitzenmannschaften aufeinander. Beide weisen lediglich einen Minuszähler auf, jeweils abgegeben gegen den ETSV Lauda, und haben ansonsten Siege eingefahren. Die Gäste gewannen meist deutlicher und weisen zudem durchschnittlich bessere QTTR-Werte auf. Für die SG spricht der Heimvorteil. Entscheidend jedoch ist heute Abend an der Platte.

SV Niklashausen II – TSV Neunstetten (Freitag, 6. Dezember, 20 Uhr). Der SV Niklashausen II (11:5) ist gegen den TSV Neunstetten (3:13) auf Grund der Tabellensituation favorisiert.

Die Niklashäuser werfen sicherlich weiterhin einen Blick auf Relegationsplatz zwei, die Neunstettener wollen ihren Relegationsplatz im Abstiegskampf behalten oder per Punktzuwachs untermauern.

SV Seckach – SG Höpfingen/Walldürn (Samstag, 7. Dezember, 18 Uhr). Der SV Seckach (10:6) empfängt am Samstag die SG Höpfingen/Walldürn (13:1), bei der sicherlich das Spitzenspiel tags zu-vor nachwirkt. Im Vergleich der QTTR-Werte hat Höpfingen/Walldürn über die drei Paarkreuze hinweg die Nase vorn. Doch kann Seckach durchaus spielerische Qualitäten aufweisen, um den Gästen fast bis komplett Paroli bieten zu können. Die Aussichten auf einen doppelten Punktgewinn indes sind für die SG wohl besser.

TSV Oberwittstadt – ETSV Lauda (Samstag, 7. Dezember, 18 Uhr). Die vom Abstieg bedrohte Mannschaft des TSV Oberwittstadt (3:13) spielt gegen den ETSV Lauda (11:5), der jüngst Spitzenrei-ter TSV Assamstadt den ersten Zähler abknöpfte. Dadurch und auch vom momentanen Punktestand her sind die Gäste in favorisierter Position. Wenn der Kampf im Bereich von Relegations- und Abstiegsplatz die Gastgeber jedoch spielerisch beflügeln kann, dann steht den Laudaern ein heißes Tänzchen bevor.

SV Dertingen – SG Dörlesberg/Nassig (Samstag, 07. Dezember, 18 Uhr). Ein Duell zweier Mittel-feldmannschaften steht in der Partie SV Dertingen (8:8) und SG Dörlesberg/Nassig (6:10) bevor. Nach ganz vorne in der Klasse geht für die Tabellennachbarn in dieser Saison wohl nichts mehr. Aber es gilt für beide Mannschaften, rechtzeitig genügend Zähler einzusammeln, um nicht irgendwann den Klassenerhalt gefährdet zu sehen. hpw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019