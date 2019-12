TSV Assamstadt gewinnt 9:4 und trägt jetzt den Herbstmeistertitel

Fünf Spiele beendeten die Vorrunde der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen. Im absoluten Spitzenspiel gewann der jetzige Herbstmeister TSV Assamstadt bei der SG Höpfingen/Walldürn mit 9:4. Die SG trat tags drauf beim SV Seckach an und siegte mit 9:6. Der SV Niklashausen II festigte Rang drei durch ein 9:3 gegen den TSV Neunstetten. Wichtige Zähler im Abstiegs-kampf holte der TSV Oberwittstadt durch ein 9:5 gegen den ETSV Lauda. In einer Partie zweier Mittel-feldteams siegte die SG Dörlesberg/Nassig überraschend hoch mit 9:2 beim SV Dertingen.

SG Höpfingen/Walldürn – TSV Assamstadt 4:9. Die Gäste lagen bereits nach den Eingangsdoppeln mit 2:1 in Führung und bauten diese sukzessive aus. Nach Erfolgen von J. Ansmann (TSV) gegen Baumann und Miko (SG) gegen Mutsch erhöhten die Assamstädter Eckert und A. Ansmann gegen Gramlich und Kauf-mann zum 5:2 aus Sicht der Gäste. Weihbrecht (SG) verkürzte gegen Eichhorn, bevor Müller und Mutsch gegen Dörr und Baumann zum 7:3 für Assamstadt erhöhten. Miko setzte gegen J. Ansmann einen weiteren Sieg für die SG dagegen. Den 9:4-Gästesieg sicherten A. Ansmann und Eckert gegen Gramlich und Kaufmann.

SV Niklashausen II – TSV Neunstetten 9:3. Der SV Niklashausen II behielt gegen den TSV Neunstetten das Heft des Handelns von Beginn an in der Hand, lag nach den Doppeln mit 2:1 in Front. Anschließend erhöhten Behringer, Heß, Hamann Drach und R. Sorger gegen Leidner, T. Rüdinger, Hemmrich, M. Rüdinger und Wolf zum deutlichen 7:1 für die Heimmannschaft. Für die beiden einzigen Einzelsiege der Gäste sorgten Hambrecht und T. Rüdinger gegen S. Sorger und Behringer. Abschließend gewannen Heß und Hamann gegen Leidner und M. Rüdinger und zementierten den 9:3-Erfolg für die Niklashäuser Zweite.

SV Seckach – SG Höpfingen/Walldürn 6:9. Die Gäste hatten schnell eine 3:0-Führung aus den Doppeln vorgelegt. Der Drei-Zähler-Abstand blieb nach Erfolgen von Siegmann (SV) über Miko sowie Baumann (SG) über Thomaier erhalten. Danach schafften die Gastgeber durch Siege von Wallisch, Schall und Dollinger über Weihbrecht, Gramlich und Obermüller den Ausgleich. Dieser hatte nach Siegen von Dörr (SG) über Kühner und Siegmann (SV) gegen Baumann beimn 5:5 weiter Bestand. Die Vorentscheidung für die Gäste fiel durch drei Erfolge von Miko, Gramlich und Weihbrecht gegen Thomaier, Wallisch und Schall. Dollinger (SV) verkürzte gegen Dörr für seine Farben nochmals auf 6:8, ehe Obermüller (SG)den Schlusspunkt zum 9:6 setzte.

SV Dertingen – SG Dörlesberg/Nassig 2:9. In der Höhe unvorhergesehen unterlag der SV Dertingen dem Tabellennachbarn SG Dörlesberg/Nassig. Die Gäste führten bereits nach den Eingangsdoppeln mit 2:1 und setzten ihren Siegeszug bis zum 7:1 stetig fort. Dabei gewannen V. Goldschmitt, H. Goldschmitt, Hirschinger, Kunkel und Hönig. Keller holte gegen Eirich den einzigen Ein-zelerfolg für die Dertinger. Das Spitzenpaarkreuz der SG mit H. Goldschmitt und V. Goldschmitt voll-endete den 9:2-Mannschaftserfolg gegen Braun und Holzmann.

TSV Oberwittstadt – ETSV Lauda 9:5. Der TSV Oberwittstadt bereitete die Grundlage für den späteren Erfolg gegen den ETSV Lauda in den Eingangsdoppeln, als man mit 2:1 in Führung ging. Die Gastgeber erhöhten durch Einzelsiege von F. Eberhard, D. Eberhard und Brand gegen Lerke, Appel und Dertinger zum zwischenzeitlichen 5:1.

Herrmann verkürzte für die Gäste gegen Wolz, bevor Oschmann und Albrecht gegen Kirschning und Muhr die heimische Führung gar auf 7:2 hoch schraubten. Appel und Lerke setzten gegen F. Eberhard und D. Eberhard Laudaer Erfolge dagegen, Brand (TSV) stellte mit einem Sieg gegen Herrmann auf 8:4. Nach Erfolgen von Dertinger (ETSV) gegen Wolz und Oschmann (TSV) gegen Muhr war die Überraschung perfekt. hpw

