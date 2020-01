SVN nur Außenseiter

In der Tischtennis-Badenliga gastiert am Samstag, 25. Januar, Spitzenreiter DJK Offenburg im Taubertal beim SV Niklashausen.

Nachdem das SVN-Projekt „Nachwuchs forscht“ zuletzt nicht an die Leistungen der Vorrunde anknüpfen konnte, will man nun mit der stärkstmöglichen Aufstellung gegen den Klassenprimus aufwarten, um so die Chance auf einen Punkteverbleib zu Hause zu wahren. In den vergangenen zwei Wochen wurde deshalb die eine oder andere Trainings-Sonderschicht eingelegt.

Der SVN möchte in der Aufstellung Malcherek, Bereziuk, Fiederling, Härle, Degen und Anderlik dem übermächtig erscheinenden Gegner alles abverlangen. Auch dieser wird die weite Fahrt nach Niklashausen voraussichtlich in Bestbesetzung antreten und Mohler, Schwarz, Schürlein, Danzeisen, Vakulenko und Käshammer ins Rennen schicken.

Die bewirtete Pfeiferhalle öffnet ihre Pforten für die Zuschauer wie gewohnt um 18 Uhr, ehe das Spiel um 19 Uhr beginnt. bako

