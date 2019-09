SV Dertingen gegen Seckach mit dem längeren Atem

Zwei Spiele gingen zum Saisonauftakt in der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen über die Bühne. Dabei gelangen der SG Dörlesberg/Nassig und SV Dertingen Siege gegen Neunstetten sowie Seckach.

SG Dörlesberg/Nassig – TSV Neunstetten 9:3. Nach der heimischen 2:1-Führung erhöhten H. Goldschmitt, V. Goldschmitt, Kunkel, Schulz und Eirich gegen Leidner, T. Rüdinger, Hemmrich, M. Rüdinger und Wolf auf 7:1. Hambrecht und T. Rüdinger gewannen gegen Leisering und H. Goldschmitt für den TSV, auf heimischer Seite sorgten V. Goldschmitt und Kunkel gegen Leidner und M. Rüdinger für die Entscheidung.

SV Dertingen – SV Seckach 9:7. Hart wurde in der Mandelberghalle um den Sieg gerungen. Nach der 2:1-Führung erhöhte Braun gegen Siegmann auf 3:1 für die Einheimischen. Nach Siegen von Eckl, Wallisch und Thomaier gegen Holzmann, Hill und Semmler stand es 3:4. Keller gelang gegen Dollinger der Ausgleich, ehe Schall gegen Scheckenbach zur 5:4-Führung für den Gast erfolgreich war. Nach dem Ausgleich durch Braun gegen Eckl sorgte Holzmann gegen Siegmann für die heimische 6:5-Führung. Thomaier und Wallisch gewannen gegen Hill und Semmler zum 7:6. In der Schlussphase gelang den Heimakteuren Keller und Scheckenbach gegen Schall und Dollinger die 8:7-Führung. In der Entscheidung durch die Doppelteams war das heimische Duo Braun/Hill gegen Eckl/Siegmann knapp erfolgreich. ege

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.09.2019