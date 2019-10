Spitzenreiter Assamstadt ist nicht gefährdet

Vier Partien stehen am Wochenende auf dem Plan der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen die allesamt am Samstag statt finden. Der Tabellenführer Assamstadt gastiert in Dertingen, während der mit nur einem Minuszähler belastete schärfste Verfolger aus Höpfingen/Walldürn in Tauberbischofsheim II erwartet wird. Oberwittstadt und die SG Dörlesberg/Nassig haben Seckach beziehungsweise Lauda zu Gast.

TSV Oberwittstadt – SV Seckach (Samstag, 17 Uhr): Ohne jeglichen Erfolg agieren bislang die Gastgeber (0:6), aber auch der Gast (2:4) riss bisher keine Bäume aus. Ob dem TSV endlich der erste Erfolg gelingt, ist mehr als fraglich. In dieser Partie ist jedes knappe Ergebnis denkbar.

TSV Tauberbischofsheim II – SG Höpfingen/Walldürn (Samstag, 18 Uhr): Der TSV (0:8) erfuhr seit Beginn der neuen Saison eine Enttäuschung nach der anderen. Eine Besserung ist auch in dieser Partie nicht zu erwarten, denn mit der SG (5:1) erscheint ein Team welches in allen Paarkreuzen routiniert und stark besetzt ist. Vielleicht gelingt wenigstens ein achtbares Ergebnis.

SV Dertingen – TSV Assamstadt (Samstag, 18 Uhr). Die Gastgeber (6:4) sind furios in die neue Saison gestartet und führten auch für kurze Zeit das Feld an. Diese Schlagkraft ist mittlerweile aber beeinträchtig so dass man sich mit dem früheren Dasein in diesem Umfeld wieder abfinden muss. Nun erscheint auch noch der Tabellenführer (8:0) aus Assamstadt, der hier vor einem weiteren Zweierpack steht.

SG Dörlesberg/Nassig – ETSV Lauda (Samstag, 18.30 Uhr): Mit 4:2-Zählern agiert die SG in sicherer Region und auch der ETSV (6:4) hat sich nach anfänglicher Problematik inzwischen wieder recht gut erholt. Der Gast verfügt allein aufgrund der Erfolge der vergangenen Jahre über die besseren Aussichten, dennoch wäre aber auch ein Remis aufgrund des heimischen Vorteils der SG keinesfalls eine Überraschung. ege

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.10.2019