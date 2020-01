Spannende Konstellation

Der Spielplan der Tischtennis-Bezirksliga Ost sieht am Wochenende fünf Partien vor. In der „Knallerpartie“ des Spieltages treffen mit dem TV Eberbach und dem TTC Neckargerach/Guttenbach aufeinander.

TV Eberbach – Spvgg Hainstadt (Samstag, 18 Uhr). Hier treffen der Zweite und Vierte aufeinander. Die Mannen aus Eberbach landeten mit dem Sieg über Tabellenführer Külsheim einen Coup. Wenn der TV gegen die Spvgg spielerisch ähnlich stark auftreten kann, dann werden die Gastgeber auch die hohe Hürde Hainstadt überwinden können. TTC Neckargerach/Guttenbach – TSV Tauberbischofsheim (Samstag, 18.45 Uhr). Die Tauberaner punkteten zuletzt gegen den spielstarken TTC Schefflenz, während sich die Gastgeber beim Letzten FC Hettingen schwer taten. Der TTC will im Aufstiegsrennen weiter eine feste Rolle spielen und gilt, auch wegen des starken vorderen Paarkreuzes, als Favorit. TTC Schefflenz – FC Külsheim (Samstag, 19 Uhr). Sowohl der TTC (13:7) als auch der FC (19:3) blieben zuletzt unter den jeweiligen Möglichkeiten. Für die Gastgeber bedeutet diese Begegnung wohl die letzte Möglichkeit, in der Liga ganz vorne mitspielen zu können. Für die Külsheimer gilt es, an der Tabellenspitze vor kurzem verlorenes Terrain punktemäßig wieder auszugleichen. BJC Buchen II – FC Hettingen (Samstag, 19 Uhr). Besondere Spannung verspricht diese Begegnung, ist diese doch ein Derby. Der BJC erscheint in den bisherigen Rückrundenpartien personell stabilisiert, die Hettinger zeigten zuletzt couragierte Auftritte gegen Teams, welche in der Tabelle weiter vorne rangieren. TV Eberbach – TTC Neckargerach/Guttenbach (Sonntag, 16 Uhr). Beide Teams haben bereits tags zuvor schwierige Aufgaben zu lösen. Ein Blick auf die QTTR-Werte sieht die Gäste im vorderen Paarkreuz im Vorteil, die Gastgeber im mittleren, im dritten haben die Eberbacher theoretisch etwas die Nase vorne.

