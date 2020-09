SG Höpfingen/Walldürn beim Titelmitfavoriten

Die Tischtennis-Bezirksliga Ost startet an diesem Wochenende in die Saison 2020/21. Zwei Begegnungen stehen am Samstag an. Dabei empfangen der TTC Schefflenz die SG Höpfingen/Walldürn und der TTC Korb den BJC Buchen II.

TTC Schefflenz – SG Höpfingen/Walldürn (Samstag, 19. September, 18 Uhr). Der TTC Schefflenz spielte in der vergangenen Saison in der Bezirksliga Ost vorne mit, wenn auch nicht ganz vorne. Die beiden Tabellenersten haben die Liga nach oben verlassen, somit zählen die Schefflenzer zum Favoritenkreis. Die SG Höpfingen/Walldürn ist als möglicher Relegationsteilnehmer aus der Bezirksklasse TBB/BCH aufgestiegen. Die Gastgeber sind also als Favorit der Begegnung anzusehen.

TTC Korb – BJC Buchen II (Samstag, 19. September, 18 Uhr). Der TTC Korb als vormaliger Zweiter der Bezirksklasse MOS/BCH für die Bezirksliga Ost qualifiziert, ist völlig neu in diesem Umfeld. Buchen II darf hier als etabliert gelten, belegte man doch zuletzt einen sichern Platz im Mittelfeld. Von den Q-TTR-Werten her ist die Stammsechs der Gäste höher einzuschätzen, eventuell erhält Korb Rückenwind aus der Gastgeberrolle heraus. hpw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.09.2020