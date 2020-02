Sennfeld klettert auf Platz drei

In den Kreisklassen im Tischtennisbezirk Buchen fanden am närrischen Wochenende nur wenige Spiele statt.

Kreisklasse A

Durch einen klaren 8:2-Auswärtssieg beim TV Hardheim II eroberte der VfB Sennfeld II den dritten Tabellenplatz. Sennfeld spielte in der Aufstellung E. Friedrich, T. Gramlich, R. Schreiber und S. Geiger, für Hardheim punkteten M. Ballweg/H. Eckert im Doppel sowie Eckert im Einzel. Eine eindeutige Angelegenheit war auch der 8:1-Heimerfolg des TSV Neunstetten II über den SV Adelsheim IV. Neunstetten trat mit H. Wolf, G. und H. Fluhrer sowie N. Hambrecht an, den Ehrenpunkt für Adelsheim erkämpfte das Doppel H. Kniesner/S. Rauch. Ein enges Match gab es in der Begegnung TTC Korb III gegen die SG Höpfingen-Walldürn III, welches die SG knapp, aber aufgrund des Satzverhältnisses von 28:21 verdient, mit 8:6 für sich entscheiden konnte. Den Grundstein des Auswärtserfolges legten bereits die beiden Doppel W./Ch. Wüst und M. Steck/D. Kaloyan. In den Einzel gewannen zudem W. (2) und Ch. Wüst, Steck sowie Kaloyan (2) für die SG. Die Zähler für Korb errangen L. Böhm (2), L. Tröger (3) und T. Dampc.

Kreisklasse B

Weiterhin ungeschlagen im neuen Jahr ist die SG Höpfingen-Walldürn IV, die auf eigener Platte dem FC Eubigheim mit 8:2 das Nachsehen gab. A. Böhrer, Jens und Jan Eiermann sowie M. Neubauer siegten für die Hausherren, für die Gäste punkteten G. Berger und K. Rotter. Etwas überraschend gewann der Tabellenvorletzte SV Adelsheim V bei dem sich offensichtlich außer Form befindlichen FC Eubigheim mit 7:3. Für Adelsheim waren dabei A. Wiese/E. Rüppel, Z. Akdere (2), J. und E. Rüppel sowie Wiese (2) erfolgreich. Die Zähler des FC erzielten R. Braun/G. Berger, L. Hofherr und Braun. dk

