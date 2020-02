Scharf auf die Relegation

In der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen der Herren stehen am Faschingswo-chenende drei Begegnungen auf dem Programm. An allen Begegnungen ist ein Team beteiligt, das sich Möglichkeiten ausrechnet, den Relegationsplatz zwei erreichen zu können.

Der ETSV Lauda spielt gegen die SG Dörlesberg/Nassig, die SG Höpfingen/Walldürn trifft am Freitag auf den TSV Tauberbischofsheim II und fährt am Samstag zum Spiel beim SV Dertingen.

ETSV Lauda – SG Dörlesberg/Nassig (Freitag, 21. Februar, 20 Uhr): Der ETSV Lauda (19:7) ist Gastgeber der SG Dörlesberg/Nassig (10:14). Die Laudaer haben in der Rückrunde ein Punktekonto von 8:0 und dabei bereits beide direkten Mitkonkurrenten um den Relegationsplatz nach oben geschlagen.

Die Gäste haben in den vergangenen beiden Matches gegen zwei Teams aus der oberen Tabellenhälfte deutlich verloren. Die sportlichen Zeichen stehen also auf Sieg für den ETSV Lauda.

SG Höpfingen/Walldürn – TSV Tauberbischofsheim II (Freitag, 21. Februar, 20 Uhr): Die SG Höpfingen/Walldürn (19:7) hat zuletzt deutlich beim nunmehr punktgleichen ETSV Lauda verloren. Sie ist gegen das Tabellenschlusslicht TSV Tauberbischofsheim II (2:24) aufgrund der vorhandenen Spielstärke jedoch klar favorisiert.

Tabellenstand und der Vorteil im Vergleich der QTTR-Werte sprechen für die SG.

SV Dertingen – SG Höpfingen/Walldürn (Samstag, 22. Februar, 16 Uhr). Der SV Dertingen (13:15), im sicheren Mittelfeld rangierend, hat die SG Höpfingen/Walldürn (19:7) aus dem oberen Tabellendrittel zu Gast.

Der SV holte vor Wochenfrist einen Zähler gegen das starke Team des SV Niklashausen II, die SG hat das Spiel des Vortags in den Knochen.

Die Gastgeber können frei aufspielen, die Gäste brauchen einen Sieg, um ihre Chancen bezüglich des Aufstiegs-Relegationsplatzes nicht schrumpfen zu lassen. hpw

