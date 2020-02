„Rumpfprogramm“ über Fastnacht

Die Tischtennis-Bezirksliga Ost der Herren spielt auch am Fastnachtssamstag, wenngleich bei zwei Partien in überschaubarem Maße. Das Match zwischen dem TV Hardheim und dem TSV Tauberbischofsheim kann etwas Klarheit im Abstiegskampf bringen. In der Partie TTC Schefflenz – TV Eberbach wollen die Gäste ihre Chancen im vorderen Tabellendrittel erhalten.

TV Hardheim – TSV Tauberbischofsheim (Samstag, 16 Uhr). Der TV Hardheim (4:20 Punkte) trifft im Kampf um den Klassenerhalt auf den TSV Tauberbischofsheim (7:19). Die Gastgeber stehen auf einem Abstiegsplatz und ihnen fehlen derzeit zwei Zähler auf den Relegationsplatz. Die Gäste wiederum haben vor dem Spiel einen Pluspunkt Vorsprung gegenüber dem Relegationsplatz nach unten. Ein Sieg der Hardheimer ließe beide Teams inklusive dem FC Külsheim II sehr nahe zusammenrücken, ein Erfolg der Tauberaner brächte diesen ein großes Plus an Sicherheit. TTC Schefflenz – TV Eberbach (Samstag, 18 Uhr). Der TTC Schefflenz (15:11) aus dem Mittelfeld empfängt den Tabellendritten TV Eberbach (22:6). Während die Schefflenzer bereits jenseits von Gut und Böse agieren, halten die Eberbacher weiterhin engen Kontakt sowohl zum Platz zur Aufstiegsrelegation wie auch zur absoluten Tabellenspitze. Vor allem die Gäste brauchen einen Sieg, um weiterhin im Rennen zu bleiben. Von der QTTR-basierten Spielstärke her ist der TV Eberbach Favorit. hpw

