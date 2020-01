Rippberg mit Überraschung

Am ersten kompletten Spieltag der Rückrunde in den Kreisklassen im Tischtennisbezirk Buchen verteidigten die Führenden ihre Positionen. Für eine Überraschung in der Kreisliga sorgte der SV Rippberg.

Kreisliga

Standesgemäß mit 9:0 besiegte Tabellenführer Spvgg. Hainstadt II das ersatzgeschwächte Schlusslicht SV Adelsheim III. Hainstadt spielte mit F. Bekpen, A. Pass, M. Gramlich, J. Gentner, W. Meidel und T. Balles, den Gästen waren nur drei Satzgewinne vergönnt. Durch einen 9:5-Heimsieg gegen den SV Seckach II schob sich der BJC Buchen III vor die spielfreie Spvgg. Sindolsheim auf den zweiten Tabellenplatz. Für Buchen siegten B. Münch/L. Müller, J. Lenzen/D. Münch, A. Dörr/Ch. Insel, Lenzen, D. Münch, Müller (2) sowie Dörr (2), die Zähler der Gäste erzielten D. Parstorfer (2), H. Kühner, K. Welz und H.-R. Jeckstädt. Die Überraschung des Spieltags gelang dem SV Rippberg, der sensationell hoch mit 9:1 bei der SG Höpfingen-Walldürn II auftrumpfte. Rippberg spielte in der Aufstellung C. Pöschko, A. Wagner, A. Fröschen J. Wagner, J. Schneider und U. Trabold, der glücklosen SG gelang nur der Ehrenpunkt durch W. Oks.

Kreisklasse A

Spitzenreiter FC Hettingen II bewahrte seine Weiße Weste mit zwei Siegen. Einigen Widerstand hatte das Quartett M. Koß, L. Henn, H. Münch und A. Gramlich bei der SG Höpfingen-Walldürn III zu brechen, bevor die mannschaftliche Geschlossenheit des FC den Ausschlag zum 8:4-Auswärtserfolg gab.

Die Punkte der SG errangen M. Steck/D. Kaloyan, Ch. Wüst (2) und Steck. Einen 8:0-Kantersieg landeten dieselben Hettinger Akteure gegen den chancenlosen TV Hardheim II, der mit nur einem Stammspieler nicht einmal einen einzigen Satz für sich entschied. Verfolger Spvgg. Sindolsheim II verbuchte ebenfalls einen souveränen Sieg mit 8:1 beim SV Adelsheim IV.

Die Spvgg. spielte mit M. Häfner, Markus Gakstatter, J. Fuchs und J. Rieger, den Ehrenpunkt des SVA erkämpfte das Doppel A. Eckstein/R. Bangert. Mit 8:4 behielt der TTC Korb III auf eigener Platte die Oberhand über den TSV Neunstetten II. Für Korb waren L. Böhm/B. Jaeger-Böhm, J. Bytomski (2), Böhm (2), J. Übele (2) sowie Jaeger-Böhm erfolgreich, für Neunstetten punkteten H. Wolf/G. Fluhrer, Wolf (2) und M. Hambrecht. Mit 8:0 fegte der VfB Sennfeld II mit den Spielern E. Friedrich, T. Gramlich, R. Schreiber und W. Gniosdorz die ersatzgeschwächte Spvgg. Hainstadt III von der Platte.

Kreisklasse B

Tabellenzweiter Spvgg. Sindolsheim III blieb mit 7:3 Sieger über den SV Adelsheim V. Die Hausherren spielten mit W. Fechner, K. Graser, G. Perlinger und K. Geyer, die Zähler der Gäste erzielten Z. Akdere, E. und S. Rüppel. Ebenfalls mit 7:3 gewann die sich weiter in der Erfolgsspur befindliche SG Höpfingen-Walldürn IV mit dem Quartett A. Böhrer, Jens und Jan Eiermann sowie M. Neubauer beim VfB Sennfeld III, für den O. Sebert, J. Karner und W. Karpstein punkteten.

Seinen Heimvorteil nutzte der TSV Oberwittstadt III beim etwas knappen 6:4 gegen den SV Seckach IV. Für die Gastgeber gewannen B. Steinbrenner/J. Harlacher, Steinbrenner, M. Löffler (2), S. Meister sowie Harlacher, die Punkte der Gäste errangen im Doppel R. Henn/F. Hiertz sowie im Einzel Henn und Hiertz (2). dk

