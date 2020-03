Richtungsweisende Badenliga-Partie

Die Tischtennis-Badenliga-Partie zwischen dem SV Niklashausen und dem TSV Karlsdorf findet am Samstag, 7. März, zur gewohnten Uhrzeit um 19 Uhr in der Pfeiferhalle in Niklashausen statt.

Ziel: Gleich nachlegen

Nachdem der SVN am vergangenen Wochenende gegen den TTSF Hohberg II deutlich mit 9:1 gepunktet hat, möchte er das gegen die Gäste aus Karlsdorf wiederholen. Die liegen in der Tabelle aktuell zwei Plätze vor Niklashausen. Mit einem Sieg könnte man das Team aus Ketsch auf Abstand halten, das sich in der Winterpause verstärkt und schon einige Zähler aufgeholt hat. Deshalb kann man sich im Taubertal auf einen langen und spannenden Tischtennisabend einstellen, prophezeit Teammanager Bastian Kohl. „Die Gäste werden uns alles abverlangen, aber wir werden eine schlagkräftige Truppe an den Start bringen, die ihnen den Schneid abkaufen kann.“

Die Pfeiferhalle öffnet ihre Pforten um 18 Uhr. Nach dem Spiel trifft sich die Mannschaft mit den Fans zum „Apres-TT“ in der Pizzeria in Külsheim. bako

