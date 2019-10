Remis bringt den FC an die Tabellenspitze

In allen Ligen des Tischtenniskreises Tauberbischofsheim fanden während der Woche Spiele statt. In der Kreisliga siegte Hundheim in Dörlesberg/Nassig II und übernahm damit die Führung. In der A-Klasse gelangen Oberlauda Siege gegen Bobstadt sowie Oberschüpf, während Niklashausen III aus Eichel beide Zähler entführte.

Kreisliga

SG Dörlesberg/Nasdsig II – FC Hundheim 4:9. Nach einer 2:1-Führung zu Beginn erhöhte der Gast mit M. Münkel und A. Münkel gegen Schulz und Eirich auf 4:1. Demharter gewann gegen M. Bischof zum 2:4, während T. Hauck gegen Hildenbrand wieder für den FC erfolgreich war. T. Alletzhäuser siegte gegen B. Bischof zum 3:5, wie auch Hönig, der gegen H. Bischof für den Anschluss sorgte. Damit waren die heimischen Möglichkeiten erschöpft, fortan siegten die Gäste mit A. Münkel, M. Münkel, T. Hauck und M. Bischof gegen Schulz, Eirich, Demharter und Hildenbrand.

TSV Assamstadt II – SC Grünenwört 8:8. Zunächst führte der TSV 2:1. Felde, Degen und Grein waren gegen Imhof, H. Hügel und Geißler zum 4:2 erfolgreich. Stumpf und A. Hügel sorgten gegen Oetzel und Zipperer für den 4:4-Gleichstand, ehe Hörtreiter und Degen gegen Wachter und Imhof zum 6:4 punkteten. Nach dem Anschluss durch H. Hügel gegen Felde, erhöhte Oetzel gegen Geißler für den Gast auf 7:5. Nach dem Anschluss durch Stumpf gegenGrein gewann Hörtreiter gegen A. Hügel zum 8:6. Im letzten Einzelmatch sorgte Wachter gegen Zipperer für den 7:8-Anschluss, womit die Doppelteams entscheiden mussten. Dabei gelang das Remis.

TSV Schweigern – TSV Assamstadt II 9:5. Der heimische TSV führte zu Beginn 2:1 und erhöhte durch M. Riegler und S. Riegler gegen Hügel und Imhof auf 4:1. Nach Siegen von Stumpf, Geißler und Wachter gegen Bröker, C. König und Fähr stand es 4:4. Meder, M. Riegler, S. Riegler und Bröker gewannen gegen A. Hügel, Imhof, H. Hügel und Geißler zum 8:4. Stumpf siegte gegen C. König nochmals für den Gast, ehe Fähr gegen A. Hügel das Match entschied.

Kreisklasse A

TTC Bobstadt II – TTV Oberlauda 3:9. Der Gast ging 2:1 in Führung und erhöhte diese mit Fischer, Fading und Balbach gegen Quenzer, B. Behringer und V. Stolze auf 5:1. B. Behringer und Eibeler siegten gegen Th. Stolze und V. Stolze zum 3:5, womit man aber mit dem Latein schon am Ende war. Der TTV punktete fortan mit Obrecht, Fading, Fischer und T. Stolze gegen Volk, Quenzer, B. Behringer und Mach.

FC Eichel – SV Niklashausen III 5:9. Mit einer 3:0-Führung eröffnete der FC das Match. Auf cder Gegenseite punkteten Schöllig, S. Sorger und Braun gegen Matejka, Segner und Röhrung zum 3:3. Nach dem 4:3 durch Balogh gegen Vogel gelang Buhl gegen Schmitt der Ausgleich. Dill gewann gegen Klimczak nochmals für den FC, während die Taubertäler mit S. Sorger, Schöllig, Vogel, Braun und Klimczak erfolgreich waren.

TTV Oberlauda – TTC Oberschüpf 9:1. Nach der heimischen 3:0-Führung erhöhten Fading, Fischer, Stolze, Balbach und Klingert gegen Weiland, Henninger, Meder, Pers und Hopf auf 8:0. Stäbe gelang gegen Dorstewitz das erste Erfolgserlebnis für den TTC, doch mehr war nicht möglich, da Fading gegen Henninger für den Endstand sorgte.

Kreisklasse B

TTV Oberlauda II – TSV Tauberbischofsheim IV 9:0. Chancenlos waren die Kreisstädter, die bereits zu Beginn mit 0:3 in Rückstand gerieten. Der TTV punktete weiter mit Arbinger, I. Obrecht, Appel, Ebert, M. Obrecht und Stolze gegen Treu, Adam. Düll, Schuster, Seitz und Schellinger.

TTC Bobstadt III – SV Schönfeld 9:3. Zunächst stand 3:0 für den TTC. Eibeler erhöhte gegen J. Kraft auf 4:0. Nach Siegen von Meißner und Hüll gegen Kappes und Pfisterer stand es 4:2. Wenzel, Volk, Göller und Eibeler erhöhten gegewn M. Kraft, Bieber, Wülk und Meißner auf 8:2. J. Kraft gewann gegen Kappes nochmals fr den SV, während Pfisterer gegen M. Kraft erfolgreich war.

TSV Tauberbischofsheim IV – SC Grünenwört II 3:9. Mit einer 2:1-Führung eröffneten de Maintäler das Match. Weimann, Edgar Wagner, Theis und Enrico Wagner erhöhten gegen Adam, Gruber, Treu und Düll auf 6:1. Schellinger und Seitz gelang gegen Hebenstreit und Leucht das 3:6, doch auf der Gegenseite punkteten Edgar Wagner, Weimann und Enrico Wagner.

Kreisklasse C

TSV Assamstadt III – FC Gissifgheim III 8:8. Nach der heimischen 2:1-Führung punkteten Frank und Bickel gegen Noll und Bundschuh zum 4:1. Nach Siegen von Rogler, B. Achstetter, Hartmann und Geier gegen Stumpf, Hertlein, S. Meyer und J. Meyer stand es 4:5. Frank, Bickel und Stumpf gewannen gegen Bundschuh, Noll und B. Achstetter zum 7:5. Nach den Erfolgen von Rogler, Geier und Hartmann gegen Hertlein, S. Meyer und J. Meyer stand es 7:8. Im fälligen Doppelfinale gelang noch das Remis.

TTV Oberlauda III – TTC Großrinderfeld II 0:6. Der Gast legte zunächst eine 2:0 Führung vor. Hernach siegten Schörösch, Baumann, Ojeleye und Theis gegen Stolze, Wildner, Dorstewitz und Ambach.

VfR Uissigheim – TTC Bobstadt IV 6:4. Nach dem 1:1 zu Beginn siegte für den VfR Meiniger (2), Ruck, Heerd und Martini, für den TTC waren Meyer, Volk, Ehrmann und Quenzer erfolgreich. Auf beiden Seiten fehlten je zwei Akteure.

