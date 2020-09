Oberlauda II lässt es krachen

Der Spielbetrieb der Ligen und Klassen auf der Ebene des Tischtennisbezirks Tauberbischofsheim nimmt langsam Fahrt auf. In der Kreisliga gewann der FC Gissigheim deutlich gegen den FC Külsheim III. In der Kreisklasse A siegte der TTC Großrinderfeld knapp gegen den TSV Assamstadt II, TTC Oberschüpf und FC Wertheim-Eichel trennten sich remis. In der Kreisklasse C feierte TTV Oberlauda II einen

...