Nur ein SVN-Spiel im November

Bereits Anfang November steht in Niklashausen das letzte Vorrundenspiel in der Tischtennis-Badenliga an, ehe man nach vierwöchiger Pause Anfang Dezember die letzten beiden Auswärtsspiele bestreiten muss.

Am Samstag, 2. November, kommt es um 19 Uhr in Niklashausen zum Duell gegen den Tabellenfünften TTV Weinheim-West.

Auf Taubertäler Seite hofft man auf viele heimische Fans, denn deren lautstarke Unterstützung könnte gegen die Gegner aus dem Rhein-Neckar-Kreis sicherlich helfen. Schon öfters ist es dem SVN gelungen, mit dem „siebten Mann“ im Rücken vermeintlich stärkere Gegner in der Pfeiferhalle zu bezwingen.

Einen sicheren Rückhalt wird auch dieses Mal das starke vordere Paarkreuz von Niklashausen bieten, welches in Person von Malcherek und Bereziuk die besten Spieler der Liga vorzuweisen hat. Im Mittelfeld wird es ein wenig auf die Tagesform von Fiederling und Degen ankommen, aber man ist guter Dinge, dass man es schafft, diese am Samstag an die Platte zu bringen. „Leider krankt es diese Runde wieder in den Doppeln, da Fiederling aufgrund seiner Position ins 2er-Doppel rutschen musste und so nicht mit Degen das letztjährige so erfolgreiche Doppel drei bilden kann,“ erklärt Teammanager Kohl die Situation.

Im hinteren Paarkreuz müssen sich Anderlik und Behringer erst einmal an das hohe Niveau der Badenliga herantasten und versuchen, zumindest einen Punkt am Samstag beizusteuern.

Die Pfeiferhalle öffnet um 18 Uhr ihre Pforten. bako

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.10.2019