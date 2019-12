Nicht immer siegten die Favoriten

Die hiesigen Tischtennisakteure treffen sich jährlich einmal zu den Meisterschaften des Bezirks Tauberbischofsheim. Am Wochenende wurden in der Stadthalle in Lauda die verschiedenen Konkurrenzen für alle Altersbereiche ausgespielt. Bei den Damen verteidigte Sophia Schweitzer (ETSV Lauda) den Titel, in der Herren-S-Klasse gewann wieder einmal Marco Henninger (FC Külsheim).

Die meisten der Vereine des Tischtennisbezirks zeigten sich bei den Meisterschaften, viele indes le-diglich in überschaubarer Zahl der Aktiven. Die Turnierleitung lag in Händen der Mitglieder des Jugend- und Sportausschusses des Tischtennisbezirks Tauberbischofsheim. Die Veranstaltung war wie üblich von großer Fairness geprägt, bot zwei Tage lang guten Sport in einer großen Bandbreite gezeigter Leistungsstärken.

Dort wo technisches Können und taktische Finesse mit guter Vorbereitung und sportlichem Ehrgeiz aufeinander trafen, war der Weg geebnet für gleichermaßen schöne wie spannende Ballwechsel und Matches. Ein sachkundiges Publikum feuerte an, brachte Lob von außen ein, unterstützte bei Niederlagen. Titelehren heimsten Spielerinnen und/oder Spieler folgender Vereine ein: TTC Bobstadt, SG Dörlesberg/Nassig, FC Gissigheim, SC Grünenwört, FC Külsheim, ETSV Lauda, SV Niklashausen, TTV Oberlauda, TTC Oberschüpf und TSV Schweigern.

Gleich mehrfach auf dem Treppchen ganz oben standen Antonia Bamberger (ETSV Lauda), Marco Henninger (FC Külsheim), Andreas Ihl (ETSV Lauda), Mattis Köhler (FC Gissigheim), Tina Neuser (ETSV Lauda), Benjamin Ries (SV Niklashausen), Daniel Schulz (SG Dörlesberg/Nassig) und Sophia Schweitzer (ETSV Lauda).

Marcel Münkel (Jugendwart für den Spielbetrieb) zog für den Nachwuchsbereich ein insgesamt positi-ves Fazit der Bezirksmeisterschaften. Er benannte die Teilnehmerzahlen in den einzelnen Wettbewer-ben als ordentlich und das Niveau vor allem bei den Jungen und bei den A-Schülern als sehr hoch. Oft hätten die Favoriten gewonnen, es habe jedoch auch die eine oder andere Überraschung gegeben. Münkel lobte das von den jungen Spieler auch in engen Phasen gezeigte „Fair Play“.

Beteiligung „eher gering“

Bezirksvorsitzender Thomas Henninger, selbst an beiden Tagen an der Platte aktiv, befand die Beteiligung der Spielerinnen und Spieler als „eher gering“, so wie es die Erfahrungen anderer Bezirke auch zeige. Speziell die spielstärksten Vereine hätten wenig Interesse gezeigt. Positiv bewertete Henninger die gute Beteiligung in der C- und in der B-Klasse. Junge Spieler drängten nach und hätten bereits ein sehr gutes Niveau, das in den Vereinen weiter gefördert werde.

Der Bezirksvorsitzende befand, es habe innerhalb der jeweiligen Konkurrenzen oft sehr ausgeglichene Spiele gegeben, mit teilweise überraschenden Ausgängen. Er lobte erstklassige Ausrichtung durch den Vorstand des Bezirks sowie das harmonische Miteinander der Spieler und die Kameradschaft auch abseits der Platten.

