Neunstetten verkürzt Abstand auf den Relegationsplatz

Zwei der drei Partien in der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen endeten mit einem Unentschieden. Dabei holte sich der SV Niklashausen II einen Zähler gegen Spitzenreiter TSV Assamstadt und der Tabellenvorletzte TSV Neunstetten verkürzte durch ein 8:8 gegen die SG Dörlesberg/Nassig den Abstand auf den Relegationsplatz auf einen Punkt.

SV Niklashausen II – TSV Assamstadt 8:8. Die Gäste lagen nach den Eingangsdoppeln mit 2:1 vorn. Anderlik glich für den SV gegen J. Ansmann zum 2:2 aus. Mutsch, A. Ansmann und Müller brachten den Tabellenführer aus Assamstadt mit Erfolgen über H. Heß, Hamann und R. Heß mit 5:2 in Front. Die Niklashäuser konterten mit gleich vier Siegen am Stück. Sorger, Drach, Anderlik und H. Heß behielten dabei die sportliche Oberhand über Borck, Eichhorn, Mutsch und J. Ansmann hin zum 6:5 für die Gastgeber. Die Führung wechselte erneut, indem Müller und A. Ansmann (beide TSV) für ihre Farben gegen Hamann und R. Heß gewannen. Danach brachten Sorger und Drach die Gastgeber per Einzelerfolge über Eichhorn und Borck mit 8:7 nach vorne. Das Schlussdoppel ging dann wieder an die Gäste, Mutsch / J. Ansmann siegten in fünf Sätzen gegen H. Heß / Hamann, was das 8:8-Unentscheiden in einem stets spannenden Spitzenspiel besiegelte.

SV Seckach – TSV Oberwittstadt 9:3. Die Gastgeber holten sich zwei der drei Doppel zu Beginn und erhöhten durch Eckl gegen D. Eber-hard auf 3:1. Nach Erfolgen von F. Eberhard (TSV) sowie Brand (TSV) gegen Dollinger führten die Seckacher mit 4:3. Alle weiteren Einzel wurden sportliche Beute der Gastgeber.

TSV Neunstetten - SG Dörlesberg/Nassig 8:8. Nach einem 2:1-Vorsprung der SG aus den Eingangsdoppeln sorgten die TSV-Akteure T. Rüdinger, Leidner und M. Rüdinger durch Siege gegen Hirschinger, Goldschmitt und Eirich für eine 4:2-Führung der Gastgeber. Nach Erfolgen von Betzel (SG) über Hemmrich, Hendel (TSV) über Schulz sowie Hönig (SG) über Hambrecht stand es 5:4 für die Gastgeber. Deren Spitzenpaarkreuz mit T. Rüdinger und Leidner erhöhte auf 7:4. Die Gäste gewannen danach vier Mal in Folge und zwar durch Betzel, Eirich, Hönig und Schulz zum zwischenzeitlichen 8:7 für die SG. Das einheimische Doppel T. Rüdinger / Leidner sicherte dem TSV Neunstetten mit einem Fünfsatzsieg das 8:8.

