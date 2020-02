Nachwuchs misst sich

Der TSV Assamstadt richtet im Auftrag des Tischtennisbezirkes Tauberbischofsheim die Bezirksrangliste der Schüler, Schülerinnen, Mädchen und Jungen aus. Die Bezirksrangliste ist ein Qualifikationsturnier für die Regionsrangliste Nord. Am Samstag, 7. März, finden die Wettkämpfe in der Asmundhalle in Assamstadt statt.

Anmeldungen

Anmeldeschluss ist bereits der 29. Februar. Anmeldungen sind schriftlich per Post oder per E-Mail mit folgenden Angaben: Nachname, Vorname, Jahrgang, Verein, sowie der Telefonnummer bzw. einer E-Mail-Adresse für die Rückinfo an folgende Adresse zu senden: Achim Wachter, König-Albrecht-Straße 12, 74747 Ravenstein-Ballenberg, oder per E-Mail: achimwachter@gmx.net.

Der Beginn der Bezirksrangliste ist um 10 Uhr. Die Halle ist bereits ab 9 Uhr geöffnet. Stichtage: U11: 1. Januar 2010; U12: 1. Januar 2009; U13: 1. Januar 2008; U14: 1. Januar 2007; U15: 1. Januar 2006; U18: 1. Januar 2003. Das Turnier wird vom Bezirksjugendwart und Vertreter des TSV Assamstadt geleitet.

SBE-Freigabe ist Voraussetzung

Jungen und Mädchen der Konkurrenz U18, welche von der Bezirksrangliste Nord freigestellt sind, sowie die vier bestplatzierten Teilnehmer der Endrunde in der Konkurrenz U18 bei den Jungen und Mädchen, sind bei der Bezirksrangliste der Herren und Damen spielberechtigt. Vorausgesetzt sie haben eine SBE-Freigabe.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020