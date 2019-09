Mit „Talent“ in die Saison

Nach der langen Sommerpause startet der SV Niklashausen am Samstag, 14. September, 19 Uhr, wieder in eine neue Tischtennis-Badenligasaison. Mit frischem Wind aus der Talentschmiede möchte man wieder in der mitmischen.

Neben Maurice Anderlik, der sein Debüt bereits vor zwei Jahren in der ersten Mannschaft geben durfte, wurden von Teammanager Bastian Kohl jetzt mit Stephan Rist und Benedict Behringer weitere Nachwuchstalente fest ins Team integriert.

An der Seite der erfahrenen Spieler Malcherek, Bereziuk, Fiederling und Degen dürfen diese nun im Wechsel erste Erfahrungen im Abenteuer „Badenliga“ sammeln. Und auch Routinier Andreas Härle, der sich pudelwohl in Niklashausen fühlt, ist im ein oder anderen Spiel wieder mit von der Partie.

„Guter Dinge“

So möchte man morgen vor heimischem Publikum gleich gegen den Aufsteiger aus Rastatt mit Kampf und viel Engagement zu Werke gehen, um den ersten Sieg einzufahren. Teammanager Kohl gibt sich zuversichtlich: „Man darf gespannt sein, wie sich die neuen Spieler in die Mannschaft integrieren. Natürlich wird Rastatt kein Selbstläufer, aber ich bin guter Dinge, dass wir das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden können.“ Die bewirtete Pfeiferhalle öffnet um 18 Uhr. bak

