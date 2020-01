Lauda III gewinnt mit 9:3 unerwartet deutlich

Auf Ebene des Tischtennisbezirks Tauberbischofsheim hat bei den Herren in allen Klassen die Rück-runde begonnen. In der Kreisliga punktete der TSV Schweigern im Kampf gegen den Abstieg doppelt gegen den FC Hundheim-Steinbach. Das Spitzenspiel in der Kreisklasse A entschied der ETSV Lauda III gegen den zuvor verlustpunktfreien TTV Oberlauda unerwartet deutlich mit 9:3. In der Kreisklasse B hat der FC Gissigheim II durch seinen Sieg beim SC Grünenwört II weiterhin eine weiße Weste.

Kreisliga

FC Gissigheim – SG Dörlesberg/Nassig II 7:9. Der Vergleich zwischen dem FC Gissigheim und der SG-Dörlesberg/Nassig II brachte eine 2:1-Führung nach den Doppeln für die Gastgeber. Schulz und Hönig (beide SG) stellten durch Siege gegen Hetzler und Bundschuh auf 3:2 für die Gäste, was Stahl gegen Leisering ausglich. Friedlein und Diehm brachten die SG mit Erfolgen über Veith und Brehm mit 5:3 in Front, Rogler (FC) verkürzte gegen Alletzhäusser. Das starke vordere Paarkreuz der SG mit Hönig und Schulz erhöhte gegen Hetzler und Bundschuh auf 7:4 für die Gäste. Nach Siegen von Stahl (FC) gegen Friedlein sowie Leisering (SG) gegen Veith stand es 5:8 aus Gissigheimer Sicht. Brehm und Rogler brachten den FC durch Erfolge über Alletzhäusser und Diehm auf 7:8 heran. Das Gästedoppel Hönig/Schulz sicherte der SG durch einen Fünfsatzerfolg gegen Hetzler/Brehm den 9:7-Gesamtsieg.

TSV Schweigern – FC Hundheim-Steinbach 9:6. Der 9:6-Heimsieg des TSV Schweigern gegen FC Hundheim-Steinbach stand nicht auf jedermanns Rechnung. Die Gastgeber kamen mit 2:1 aus den Doppeln. Wechselseitige Erfolge von M. Riegler (TSV) über M. Münkel, A. Münkel (FC) gegen S. Riegler, Bröker (TSV) gegen Bischof sowie T. Hauck (FC) über König führten zum 4:3 für Schweigern.

Meder und Fähr bauten diese TSV-Führung gegen Tittel und B. Hauck zum 6:3 aus. Anschließend egalisierten die Gästeakteure A. Münkel, M. Münkel und T. Hauck mit Siegen über M. Riegler, S. Riegler und Bröker zum 6:6. Die restlichen drei Einzel hin zum 9:6 blieben allesamt Beute der Gastgeber. König, Meder und Fähr gewannen gegen Bischof, B. Hauck und Tittel.

Kreisklasse A

TTC Oberschüpf – SV Niklashausen III 6:9. Die Gäste führten 2:1 nach den Eingangsdoppeln führten. Bis zum 4:4 punkteten Henninger (TTC) gegen Drach, Sorger (SV) gegen Holzer, Weiland (TTC) gegen Braun, Schöllig (SV) gegen Pers und Meder (TTC) gegen Buhl. In einer starken Phase gingen die Gäste durch Siege von Malcherek, Sorger und Drach über Stäbe, Henninger und Holzer mit 7:4 in Führung. Weiland und Pers verkürzten für den TTC gegen Schöllig und Braun zum 6:7, ehe Malcherek und Buhl mit Siegen gegen Meder und Stäbe den Erfolg der Niklashäuser zementierten.

ETSV Lauda III – TTV Oberlauda 9:3. Der ETSV Lauda III feierte im Lokalderby einen überraschend hohen Sieg gegen den TTV Oberlauda. Mit Ausschlag gebend war die 3:0-Führung aus den Doppeln, allesamt für die Laudaer im Entscheidungssatz gewonnen. Der erste Einzeldurchgang verlief in jedem Paarkreuz ausgeglichen. Für den ETSV siegten dabei G. Ihl, A. Ihl und Epp gegen Fischer, Balbach und Klingert, für die Gäste Fading, Stolze und Arbinger über Schweitzer, Kirschning und Neuser. Beim Stand von 6:3 für den ETSV Lauda III punkteten nur noch die Gastgeber und zwar mit G. Ihl, Schweitzer und A. Ihl gegen Fading, Fischer und Stolze, was folglich zum 9:3-Heimsieg führte.

Kreisklasse B

SC Grünenwört II – FC Gissigheim II 1:9. Die Begegnung zwischen SC Grünenwört II und FC Gissigheim II verlief eindeutig zugunsten der Gäs-te. Diese führten 3:0 nach den Doppeln und fügten in den ersten Einzeln durch Weirich, Ullrich, J. Häfner, P. Häfner und Noll gegen Weimann, Theis, Wagner, Zipperer und Leucht fünf weitere Zähler hinzu. Hebenstreit sorgte gegen Bundschuh für den einzigen Punkt der Gastgeber, ehe Ullrich (FC) gegen Weimann zum hohen Gästesieg abschloss.

TTC Bobstadt III – TTV Oberlauda II 6:9. Die Gastgeber führten 2:1 aus den Doppeln, was die Gästeakteure Arbinger, Obrecht und Ebert gegen Eibeler, Kappes und Pfisterer gegen Eibeler, Kappes und Pfisterer zum 4:2 drehten. Die TTC-Akteure Volk, Göller und Wenzel gewannen gegen Dorstewitz, J. Stolze und V. Stolze hin zum eigenen 5:4. Die zweite Hälfte der Einzel gehörte fast ausschließlich den Gästen. Obrecht, Arbinger und Dorstewitz siegten gegen Eibeler, Kappes und Pfisterer, Volk verkürzte gegen Ebert zum 6:7. V. Stolze und J. Stolze vollendeten den Gästesieg mit Erfolgen über Göller und Wenzel.

Kreisklasse C

TTC Großrinderfeld II – TSV Assamstadt IV 6:1. Die Gastgeber führten nach dem Gewinn zweier Doppel und Einzelerfolgen von Baumann, Menig und Dertinger über Burkert, Nied und J. Meyer mit 5:0. S. Meyer holte gegen Theisz den einzigen Zähler für Assamstadt IV, ehe Baumann gegen Nied den Großrinderfeld Sieg festigte.

FC Gissigheim III – SV Schönfeld II 6:1. Nach der 2:0-Führung der Gastgeber aus den Doppeln verkürzte Schmitt für die Schönfelder. Danach dominierten die Gissigheimer mit Noll, Achstetter, Rogler und Bundschuh durch deren Siege über Schlereth, Bittermann, Bieber und Schlereth.

TTV Oberlauda III – TSV Assamstadt III 1:6. Nach den Doppeln stand es 1:1. Alle Einzel gingen an die Gäste aus Assamstadt, und zwar durch Siege von Hügel, Wachter, Hertlein, Stumpf und nochmals Wachter über J. Wildner, S. Wildner, Dorstewitz, Vonier und J. Wildner.

