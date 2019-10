Lauda II gewinnt mit 9:5 gegen die Dörlesberger SG

Im Tischtennisbezirk Tauberbischofsheim wurde während der Woche in allen Ligen gespielt. In der Kreisliga führen Lauda II und Hundheim/Steinbach mit je 6:0 Zählern. Die Kreisklasse A wird souverän vom TTV Oberlauda angeführt, die 12 Punkte auf dem Konto haben. Die B - Klasse präsentiert als Spitzenreiter den SC Grünenwört II.

Kreisliga

SG Dörlesberg/Nassig II - TSV Tauberbischofsheim III 9:5. Nach einer 2:1-Führung zu Beginn erhöhte die SG mit Schulz gegen Wolny auf 3:1. Röder sorgte gegen Friedlein für den Anschluss, während auf der Gegenseite Leisering gegen Henninger zum 4:2 erfolgreich war. Nach dem 3:4 durch Scherer siegten T. Alletzhäuser, Hönig und Schulz gegen Gruber, Buchholz und Röder zum 7:3. Wolny und Scherer gewannen gegen Friedlein und Hildenbrand nochmals für den TSV, ehe Leisering und T. Alletzhäuser gegen Henninger und Buchholz das Match entschieden.

FC Külsheim III – TSV Tauberbischofsheim III 9:4. Mit einer 2:1-Führung eröffneten die Brunnenstädter die Partie die durch Wolny gegen Weisz ausgeglichen wurde. Betz, Wagner, Hepp und L. Dorbath punkteten gegen Röder, Hauck, Scherer und Buchholz zum 6:2. Nach Siegen von Henninger und Röder gegen Hernold und Weisz stand es 6:4. Mehr war den Gästen nicht möglich, denn fortan siegten die Einheimischen mit Betz, Wagner, und Hepp gewgen Wolny, Scherer und Hauck.

FC Gissigheim – TTC Bobstadt 8:8. Beide Teams rangen hart um die Zähler. Nach der heimischen 2:1-Führung erhöhte Hetzler gegen C. Behringer auf 3:1. Seeberger gelang gegen Stahl der Anschluss, doch schon im Gegenzug stand es 4:2, nachdem Veit gegen M. Behringer gewonnen hatte

Quenzer sorgte gegen Häfner für den erneuten Anschluss, ehe Brehm gegen Throm zum 5:3 erfolgreich war. Der TTC wurde stärker und gewann mit Scherer, Seeberger, C. Behringer und Quenzer gegen Ullrich, Hetzler, Stahl und Veit zum 7:5. Nun waren die Brehmbachtäler wieder am Zuge dessen Akteure Häfner, Brehm und Ullrich gegen M. Behringer, Scherer und Throm zum 8:7 erfolgreich waren. Im fälligen Doppelfinale gelang der Gästecrew Seeberger/C. Behringer gegen Hetzler/Brehm noch das Remis.

ETSV Lauda II – SG Dörlesberg/Nassig II 9:5. Die Eisenbahner gingen zunächst 2:1 in Front und erhöhten mit Slomka, Dertinger, Woch und Muhr gegen Eirich, Schulz Leisering und Hildenbrand auf 6:1. Nach dem 2:6 durch Hönig gegen Berger sorgte A. Ihl gegen T. Alletzhäuser wieder für den alten Abstand. Der Gast war nochmals mit Schulz, Eirich und Leisering gegen Slomka, Dertinger und Muhr erfolgreich, während auf heimischer Seite Woch und Berger gegen Hildenbrand und T. Alletzhäuser gewannen.

Kreisliga A

SV Niklashausen III – TTC Oberschüpf 9:4. Die Taubertäler gingen 2:1 in Führung und erhöhten diese mit Schöllig , Ries und Künzig gegen Holzer, Weiland und Meder auf 5:1. Pewrs gewann gegen Vogel zum 2:5, ehe Klimczak und Buhl gegen Hopf und Stäbe zum 7:2 siegten. Weiland und Holzer siegten gegen Schöllig und Ries nochmals für den TTC, während der SV mit Künzig und Vogel gegen Pers und Meder das Match beendete.

SV Dertingen II – TTV Oberlauda 1:9. Die Aalbachtäler warten in dieser Partie chancenlos. Der TTV gab lediglich in der Eröffnungsrunde einen Zähler ab, fortan gewann der Gast mit Fischer, Fading (2), Klingert, Stolze und Dorstewitz gegen Seubert, Scheckenbach, Baumann, E. Diehm, Breunig, Hörner und nochmals Seubert.

Kreisklasse B

TTV Oberlauda II – TTC Bobstadt III 5:9. Der Gast aus Bobstadt führte zu Beginn 3:1, ehe I. Obrecht gegen Eibeler zu Anschluss punktete. Nach dem 4:2 durch Wenzel gegen Appel gelang Ebert gegen Pfisterer der 3:4 Anschluss.

Auf der Gegenseite siegten Göller, Volk und Eibeler gewgen M. Obrecht, Stolze und Arbinger zum 7:3. Obrecht und Ebert siegten gegen Kappes und Wenzel nochmals für den TTV während im Gegenzug Pfisterer und Volk gegen Appel und M. Obrecht für klare Verhältnisse sorgten.

DJK Unterbalbach – TSV Tauberbischofsheim IV 9:0. Lediglich eine Pflichtaufgabe für die DJK, die zunächst 3:0 in Front ging. Weiter beherrschte die DJK das Geschehen und siegte mit Bamberger, Schulte, M. Broens, Schwenkert, Maier und F. Broens gegen Gruber, Adam, Schuster, Treu, Seitz und Düll.

Kreisklasse C

ETSV Lauda IV – TSV Assamstadt III 6:2. Zunächst stand es 2:0. Der ETSV gewann mit Ihl, Epp (2) und Morcher, für den TSV siegten Hertlein und Frank.

TTC Bobstadt IV – SV Schönfeld 6:5. Der Gast führte in der Eröffnung 2:0. Weiter gewannen Bieber, Schlereth und Hofmann (2) für den TTC siegten Quenzer, Ehrmann (2) und Lebert (2). Im fälligen Doppelfinale gewann der TTC mit Volk/Lebert gegen Schlereth/Hofmann.

TTC Großrinderfeld II – VfR Uissigheim 6:5. Nach der Eröffnung stand es 1:1. Der TTC gewann mit Baumann (2), Dertinger und Menig, der VfR siegte mit Roßmann, M. May, Martini und A. May, Im Doppel gewann der TTC mit Baumann/Menig gegen Roßmann/M. May.

