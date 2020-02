Külsheim III unterliegt Primus SC Grünenwört deutlich

In den Spielklassen der Herren innerhalb des Tischtennisbezirks Tauberbischofsheim gab es an den jeweiligen Tabellenspitzen keine Veränderungen. Alle Spitzenteams, sofern im Einsatz, siegten. Das galt für den SC Grünenwört und den ETSV Lauda II in der Kreisliga ebenso wie für den TTV Oberlauda (Tabellenführer Kreisklasse A), DJK Unterbalbach (Tabellenzweiter Kreisklasse B) und ETSV Lauda IV

...