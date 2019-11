Knapper Sieg für den SV Adelsheim

In der Tischtennis-Verbandsliga standen am vergangenen Wochenende insgesamt vier Paarungen auf dem Programm. Hierbei erkämpfte sich der SV Adelsheim beim TSV Amicitia Viernheim einen knappen 9:6-Sieg. Der VfB Mosbach-Waldstadt musste sich dagegen zu Hause gegen die TG Eggenstein mit 7:9 geschlagen geben.

VfB Mosbach-Waldstadt – TG Eggenstein 7:9. Eine knappe 7:9-Niederlage kassierte der VfB Mosbach-Waldstadt gegen die TG Eggenstein. Der VfB hatte zunächst die besseren Karten und die beiden Doppel Kacnik/Diko und Koma/Dziadkowiec sorgten bei einem Gästezähler durch Griesinger/Knoll für eine 2:1-Führung, die Kacnik zum 3:1 ausbaute. Nun punkteten die Gäste durch Griesinger, Mang und Balke zum 3:4, und nach dem 4:4-Ausgleichwar Rupp zum 4:5-Halbzeitstand erfolgreich. Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhten für die TG Griesinger und Knoll zum 4:7.im Gegenzug glichen für den VfB Drabik, Koma und Dziadkowiec zum 7:7 aus. Doch im Endspurtbehielten für den Gast Schröder sowie das Doppel Griesinger/Knoll knapp mit 7:9 die Oberhand.

TSV Amicitia Viernheim – SV Adelsheim 6:9. Zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holte sich der SV Adelsheim durch einen knappen 6:9-Sieg beim TSV Am. Viernheim. Die Gäste hatten auch einen Start nach Maß und die drei Doppel Eckstein/Lux, Bogadi/Zabelevicius und Achmetow/Matejka brachten ihr Team mit 0:3 in Front. Diesen Vorsprung verteidigte das Trio Bogadi (2), Achmetow (2) und Matejka bis zum vielumjubelten Doppelpack. Czech, Für die Pausherren punkteten in den Einzeln Tröger Winkenbach (2), Czech (2) und Maus. ck

