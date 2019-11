Klarer Sieger im Spitzenspiel

In den Kreisklassen im Tischtennisbezirk Buchen fanden in den Herbstferien und am Wochenende der Bezirksmeisterschaften nur einige verlegte Spiele statt. Im Spitzenspiel der Kreisklasse A feierte der FC Hettingen II einen deutlichen 8:3-Auswärtssieg bei der Spvgg. Sindolsheim II.

Kreisliga

In der Kreisliga brachte die SG Höpfingen-Walldürn II mit einem 9:6-Auswärtserfolg dem Aufsteiger SV Rippberg die erste Niederlage bei. Rippberg begann stark und ging durch Siege von C. Pöschko/U. Trabold, A. Fröschen/F. Gärtner, Pöschko, Fröschen, A. Wagner und Trabold bei Gegenpunkten von L. Braun/T. Greulich, Braun und A. Obermüller mit 6:3 in Führung.

Doch dann riss der Faden bei den Gastgebern und die SG drehte das Spiel durch Braun, W. Oks, Obermüller, Greulich, M. Steck und D. Kaloyan zum 6:9-Endstand.

In der unteren Hälfte der Tabelle behielt der SV Seckach II in der Aufstellung H. Kühner, K. Welz, B. Aumüller, M. Walz, D. Thomaier und Ch. Schneider mit 9:3 die Oberhand über den BJC Buchen III, der durch L. Müller, A. Dörr und Ch. Insel zu seinen Zählern kam.

Kreisklasse A

Das Duell der beiden noch ungeschlagenen Teams der Spvgg. Sindolsheim II und des FC Hettingen II entschieden die Gäste mit 8:3 für sich und unterstrichen damit deutlich, dass der Weg zur Meisterschaft in dieser Klasse über Hettingen führen wird. Für den FC gewannen H. Killian/A. Gramlich, H. Münch/L. Henn, „Matchwinner“ Killian (3), Münch, Henn und Gramlich. Für die SpVgg punkteten Ch. Geiger und J. Fuchs (2).

Mit einem 8:4 zuhause gegen den VfB Sennfeld II und einem 8:2 Auswärtssieg beim TSV Oberwittstadt II festigte die SpVgg Sindolsheim II den zweiten Platz. Sindolsheim setzte dabei die Spieler Ch. Geiger, Markus Gakstatter, J. Fuchs, J. Rieger und A. Perlinger ein. Für Sennfeld überzeugte einmal mehr Spitzenspieler E. Friedrich mit drei Einzelsiegen, W. Karpstein steuerte einen Zähler bei. Für Oberwittstadt gewann Ch. Harlacher ein Einzel und zusammen mit B. Volk sein Doppel.

Kreisklasse B

Spitzenreiter SV Seckach III behauptete durch ein 8:2 beim VfB Sennfeld III den Platz an der Sonne. Seckach spielte mit H.-R. Jeckstädt, W. Ehret, A. Hiertz und A. Lang, für den VfB punkteten O. Sebert und W. Gniosdorz.

Verlustpunktfrei ist auch noch die Spvgg. Sindolsheim III, die allerdings erhebliche Mühe hatte, um den FC Eubigheim mit 6:4 zu bezwingen. Für die Hausherren siegten G. und A. Perlinger, J. Rieger (2), Mathias Gakstatter sowie A. Perlinger (2), für die Gäste punkteten K.-H. Panzer/L. Hofherr, Hofherr, R. Braun sowie W. Oehm.

Ebenfalls mit 6:4 gewann der VfB Sennfeld III beim SV Seckach IV. Für den VfB machten O. Sebert und W. Gniosdorz quasi im Alleingang den Sieg perfekt, für den SV Seckach IV punkteten L. Hügel (2), L. Pfeiffer sowie L. Hiertz. dik

