Im „Fünften“ verloren

Im Spitzenspiel der TischtennisKreisliga Buchen gewann die Spvgg. Hainstadt II beim Namensvetter in Sindolsheim denkbar knapp mit 9:7.

Kreisliga

Im spannenden Duell der bis dahin ungeschlagenen Teams der Spvgg. Sindolsheim und der Spvgg. Hainstadt II hatten die Gastgeber einen Start nach Maß und führten durch Erfolge von A. Hettinger/J. Stätzler, D. Kautzmann/J. Kromer, J. Kautzmann/G. Ohnsmann sowie Hettinger schnell mit 4:0. Dann drehten jedoch die Gäste auf und kamen durch Siege von F. und M. Bekpen, M. Gramlich, J. Gentner sowie W. Meidel erstmals zur Führung. Im hin und her wogenden Spiel gingen die Gastgeber durch Hettinger, D. und J. Kautzman mit 7:5 in Front, doch dann hatten sie ihr Pulver verschossen und Hainstadt drehte die Partie durch Gramlich, Gentner, Meidel und im Schlussdoppel mit Vater und Sohn Bekpen zum etwas glücklichen 9:7, denn das Satzverhältnis lautete 36:31 für die Sindolsheimer, die in sämtlichen sieben Fünfsatzspielen den Kürzeren zogen.

Den Sprung auf den zweiten Platz verpasste Höpfingen-Walldürn II, die gegen Seckach II eigentlich mit 9:4 gewann. Doch weil die SG einen nicht einsatzberechtigen Jugendspieler aufgestellt hatte, wurde die Partie mit 9:0 für Seckach gewertet.

Überraschend deutlich mit 9:0 gewann der SV Rippberg das Duell der Aufsteiger gegen den SV Adelsheim III, der allerdings auf drei Stammspieler verzichten musste. Rippberg spielte mit C. Pöschko, A. Fröschen, A. und J. Wagner, U. Trabold und S. Gärtner.

Hauchdünn mit 9:7 bezwang der BJC Buchen III in seinem Auftaktspiel den TTC Korb II. Hauptverantwortliche für den Erfolg des BJC waren R. Barna und J. Lenzen, die zusammen sechs Punkte zum Sieg beisteuerten. P. Scheurich und A. Dörr (2) waren ebenfalls erfolgreich. Für Korb punkteten D. Vetter/S. Schimmel, H. Hirsch/L. Böhm, C. Fritz, Böhm (2) sowie L. Tröger (2).

Kreisklasse A:

Nichts anbrennen ließ Spitzenreiter FC Hettingen II beim 8:2 bei der Hainstadt III. Der FC spielte in bewährter Aufstellung mit H. Killian, H. Münch, L. Henn sowie A. Gramlich, für die Gastgeber gewannen W. Meidel und D. Herberich je ein Einzel.

Eine ausgeglichene Mannschaftsleistung des Quartetts H. Wolf, G., H. und J. Fluhrer war der Schlüssel zum 8:4 Heimsieg des TSV Neunstetten II über die SG Höpfingen-Walldürn III. Bei der SG überzeugte Ch. Wüst mit drei Einzelsiegen, D. Kaloyan gewann einmal.

Einen Heimsieg verbuchte auch der TSV Oberwittstadt II mit einem 8:4 über den SV Adelsheim IV. Für den TSV waren Ph. Albrecht/ R. Walter, Ch. Harlacher (3), Albrecht (2) und Walter (2) erfolgreich, die Zähler des SVA erzielten J. Hey/A. Wiese, Hey (2) und A. Eckstein.

Kreisklasse B

Mit dem Tabellenführer gleichgezogen hat die Spvgg. Sindolsheim III, die in der Aufstellung J. Rieger, Mathias Gakstatter, G. und A. Perlinger beim SV Seckach IV mit 8:2 siegreich blieb. Für Seckach punkteten A. Lang sowie R. Henn. Einen 9:1-Kantersieg landete der TSV Oberwittstadt III mit den Akteuren M. Löffler, S. Meister, J. Harlacher und T. Karlein beim BJC Buchen IV, dessen Ehrenpunkt A. Geier erkämpfte.

Seinen ersten doppelten Punktgewinn verbuchte der SV Adelsheim V mit einem 7:3 im Lokalderby gegen den VfB Sennfeld III. Adelsheim spielte mit D. Krezel, Z. Akdere sowie E. und S. Rüppel, für den VfB errangen W. Gniosdorz/F. M. Jäger, Gniosdorz und J. Karner Zählbares.

Den ersten Doppelpack der Saison feierte die SG Höpfingen-Walldürn IV mit dem 8:2 beim FC Eubigheim. Die SG spielte mit Jan und Jens Eiermann, A. Böhrer sowie M. Neubauer, für den FC punkteten L. Hofherr/K.-H. Panzer und W. Oehm. dk

