Hundheim-Steinbach verliert gleich zweimal

In der Tischtennis-Kreisliga eroberten der FC Gissigheim und der ETSV Lauda II mit jeweiligen Siegen gegen den zuvor verlustpunktfreien FC Hundheim-Steinbach die beiden Plätze an der Tabellenspitze. In der Kreisklasse A spielten mit ETSV Lauda III und SV Niklashausen III die direkten Verfolger von Spitzen-reiter TTV Oberlauda unentschieden, die SG Dörlesberg/Nassig III verbesserte ihre Position im Verfolgerfeld durch ein knappes 9:7 gegen den TTC Oberschüpf. In der Kreisklasse B gelang DJK Unterbalbach ein hoher Sieg gegen SV Schönfeld. Das Top-Spiel in der Kreisklasse C führte die verlust-punktfreien ETSV Lauda IV und TTC Großrinderfeld II zusammen, das Team aus Lauda gewann mit 6:3.

Kreisliga

FC Hundheim-Steinbach – ETSV Lauda II 5:9. In der Partie zwischen FC Hundheim-Steinbach und ETSV Lauda II hatten die Gastgeber in A. Münkel und M. Münkel im vorderen Paarkreuz ihre Punktesammler, ansonsten punkteten die Gäste. Nach den Doppeln führten die Laudaer mit 2:1, A. Münkel und M. Münkel (beide H) brachten ihre Farben mit Er-folgen gegen Dertinger und Slomka zum 3:2 in Führung. Für Lauda II siegten anschließend nacheinander Muhr, Woch, Schweitzer und Kuhn gegen T. Hauck, M. Bischof, H. Bischof und B. Hauck zum 6:3 nach der ersten Hälfte der Einzel. A. Münkel und M. Münkel verkürzten mit Siegen gegen Slomka und Dertinger zum 5:6 aus Sicht der Gastgeber, ehe die Laudaer Woch, Muhr und Kuhn gegen T. Hauck, M. Bischof und H. Bischof den 9:5-Sieg der weiterhin verlustpunktfreien Gäste zementierten.

FC Gissigheim – FC Hundheim-Steinbach 9:4. Die Begegnung zwischen FC Gissigheim und FC Hundheim-Steinbach blieb bis zum 3:3-Zwischenstand ausgeglichen. Die Gäste sicherten sich in den Doppeln einen 2:1-Vorsprung, den Hetzler mit einem Sieg gegen M. Münkel egalisierte.

A. Münkel brachte Hundheim-Steinbach mit sei-nem Erfolg gegen Stahl nochmals in Führung. Anschließend holten die Gissigheimer sechs Mannschaftspunkte in Folge durch Häfner, Brehm, Ullrich, Podetz, Hetzler und Stahl gegen Bischof, T. Hauck, Lutz, B. Hauck, A. Münkel und M. Münkel. Für die Gäste punktete nochmals T. Hauck gegen Häfner, bevor Brehm (G) gegen Bischof das 9:4 für die Gastgeber sicherstellte.

Kreisklasse A

TSV Gerchsheim – TTC Oberschüpf 9:4. Das Gerchsheimer Team kam besser aus den Startlöchern als die Gäste und ging in den Doppeln mit 2:1 in Führung.

In den folgenden Partien teilte man sich in den ersten beiden Paarkreuzen jeweils die Zähler. Für die Gastgeber siegten A. Seubert und Wagner gegen Weiland und Bradler, für Oberschüpf Henninger und M. Pers gegen M. Seubert und Michel. Gerchsheim sicherte sich im dritten Paarkreuz zwei Zähler durch Szeitszam und Albert gegen R. Pers und Stäbe zum 6:3 aus heimischer Sicht. Henninger verkürzte nochmals für die Gäste gegen A. Seubert, bevor M. Seubert, Wagner und Michel gegen Weiland, M. Pers und Bradler zum 9:4 beendeten.

ETSV Lauda III – SV Niklashausen III 8:8. ETSV Lauda III und SV Niklashausen III rangen insgesamt vier Stunden, ehe das mannschaftliche Remis feststand. Dabei konnten die Gäste nie in Führung gehen. Die Eingangsdoppel brachten ein 2:1 für Lauda III, welches Spitzenmann G. Ihl gegen Schöllig zum 3:1 erhöhte. Für die Niklashäuser glichen Sorger und Braun gegen Schweitzer und Renk zum 3:3 aus. A. Ihl (L) gegen Vogel und Mal-cherek (N) gegen Kirschning sorgten für den 4:4-Zwischenstand. Danach sorgten Neuser, G. Ihl, Schweitzer und Renk für Lauda III gegen Klimczak, Sorger, Schöllig und Vogel für eine 8:4-Führung der Gastgeber. Niklashausen III konterte mit Braun, Klimczak und Malcherek sowie dem Doppel Sor-ger/Schöllig (13:11 im Entscheidungssatz) gegen A. Ihl, Kirschning, Neuser und G. Ihl/Kirschning für ein wohl nicht mehr erwartetes 8:8-Unentschieden.

SV Dertingen II – TSV Gerchsheim 5:9. Der SV Dertingen II startete erfolgreich in die Partie gegen den TSV Gerchsheim. Die 2:1-Führung aus den drei Doppeln zu Beginn erhöhte R. Seubert (D) gegen M. Seubert (G). Danach hatten die Gäste eine starke Phase, punkteten mit A. Seubert, Michel, Wagner und Albert gegen Scheckenbach, Diehm, Breunig und Bethäuser zum eigenen 5:3-Vorsprung. Dinkel ließ die Gastgeber mit seinem Sieg gegen Szeitszam wieder heran kommen, bevor A. Seubert, M. Seubert und Wagner gegen R. Seubert, Scheckenbach und Diehm beim 4:8 die Zeichen hin zu einem Gästesieg setzten. Breunig (D) holte noch einen Zähler gegen Michel, Szeitszam (G) vollendete mit einem Erfolg gegen Bethäuser zum 9:5 aus Sicht der Gerchsheimer Gäste.

SG Dörlesberg/Nassig III – TTC Oberschüpf 9:7. Beim Spiel der SG Dörlesberg/Nassig III gegen den TTC Oberschüpf verliefen die Einzel in der Summe ausgeglichen, die Gastgeber waren indes in den Doppeln stärker. Die SG startete mit einem 2:1 aus den Doppeln, Hönig erhöhte gegen Weiland zum 3:1. Henninger und Meder gegen Görlich und Diehm gleichen zugunsten des TTC Oberschüpf aus.

Anderlik und Lampert brachten die SG mit Erfol-gen gegen Pers und Stäbe mit 5:3 in Führung, Bradler (O) verkürzte gegen Leisering. Das Dörlesberg/Nassiger Spitzenpaarkreuz mit Hönig und Görlich ließ den Vorsprung mit Siegen gegen Henninger und Weiland auf drei Zähler anwachsen.

Die Gäste hielten mit Pers und Meder (gegen Diehm und Anderlik) dagegen. In der Folge gewannen Lampert (D/N) gegen Bradler, Stäbe (O) gegen Leisering sowie Hönig/Görlich (D/N) im entscheidenden Doppel gegen Henninger/Pers zum 9:7-Endstand für die Gastgeber.

Kreisklasse B

DJK Unterbalbach – SV Schönfeld 9:1. Zu einer klaren Sache geriet die Partie zwischen DJK Unterbalbach und SV Schönfeld.

Den Gästen gelang lediglich ein Erfolg im Doppel. Die daraus resultierende 2:1-Führung für Unterbalbach bauten die Gastgeber mit Bamberger, Schulte, M. Broens, Maier, Ziegler, F. Broens und erneut Bamberger gegen J. Kraft, Meißner, M. Kraft, S. Kraft, Wülk, Hüll und Meißner nach und nach zum 9:1-Sieg aus.

Kreisklasse C

ETSV Lauda IV – TTC Großrinderfeld II 6:3. Der ETSV Lauda IV setzte in den beiden Eingangsdoppeln den Grundstock für den späteren Erfolg gegen TTC Großrinderfeld II.

Die entsprechende 2:0-Führung glichen die Großrinderfelder mit Baumann und Horn gegen Schwager und Ihl aus. Epp brachte die Gastgeber gegen Dertinger wieder in Führung, nun folgten ausschließlich Fünf-Satz-Parten. Es punkteten Morcher (L) gegen Menig, Horn (G) gegen Schwager sowie die beiden Laudaer Ihl und Epp gegen Baumann und Menig.

TTC Bobstadt IV – TSV Assamstadt III 9:6. Im Nachbarschaftsduell begann Bobstadt IV furios. Aus einem 3:0 nach den Doppeln machte Volk gegen Bickel ein 4:0. Bis zum 7:2 nach der ersten Hälfte der Einzel gewannen für die Gäste Frank und Stumpf gegen Meyer und Ja.

Quenzer, für die Gastgeber Wenzel und Ju. Quenzer gegen Hertlein und Burkert sowie Wirth kampflos. Danach kamen die Assamstadter stärker ins Spiel, holten Punkte durch Frank, Bickel, gegen Hertlein und Burkert gegen Volk, Meyer, Ja. Quenzer und Wirth. Die Bobstadter Vierte holte die entscheidenden Punkte durch Wenzel gegen Stumpf sowie Ju. Quenzer (kampflos).

TTC Großrinderfeld II – FC Gissigheim III 6:3. Die Partie blieb bis zum 3:3 ausgeglichen. Nach dem 1:1 nach den Doppeln punkteten im vorderen Paarkreuz Dosch (FC) gegen Horn (TTC) und Baumann (TTC) gegen Bundschuh (FC) sowie im zweiten Paarkreuz Menig (TTC) gegen Gehrig (FC) und Geier (FC) gegen Schörösch (TTC).

Alle weiteren drei Spiele gingen eindeutig an den TTC Großrinderfeld II mit Horn, Baumann und Menig gegen Bundschuh, Dosch und Geier.

