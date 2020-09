Hohe Hürden für die Aufsteiger

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost stehen am kommenden Wochenende drei Begegnungen an. Dabei haben drei der vier Aufsteiger hohe sportlichen Hürden zu nehmen, denn sie haben jeweils etablierte Teams der Spielklasse vor der Brust. So trifft der TSV Assamstadt auf den zuletzt siegreichen TTC Schefflenz, der TTC Limbach fährt zum TSV Tauberbischofsheim und der TTC Korb ist Gast bei der Spvgg Hainstadt.

TSV Assamstadt – TTC Schefflenz (Freitag, 25. September, 20 Uhr). Am Freitag empfängt Aufsteiger TSV Assamstadt den TTC Schefflenz, der vor Wochenfrist die SG Höpfingen/Walldürn, den zweiten Aufsteiger aus der Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen, sicher im Griff hatte. Die Gäste weisen in jedem der drei Paarkreuze die durchschnittlich höheren Q-TTR-Werte auf, die Unterschiede sind aber nicht überdeutlich. Für die Gastgeber spricht der marginale Heimvorteil, leichter Fa-vorit indes ist der Gast TTC Schefflenz.

TSV Tauberbischofsheim – TTC Limbach. (Samstag, 26. September, 17 Uhr). In der Vorsaison hatten die Tauberaner einen letztlich sicheren Abstand zwischen sich und die Ab-stiegsregion der Bezirksliga Ost gebracht, die Limbacher waren verlustpunktfrei durch die Bezirksklasse Mosbach/Buchen marschiert. Allein dies verspricht eine spannende Begegnung. Von der jeweiligen Stamm-Sechs her sind die Gastgeber als Favoriten einzuschätzen, entschieden jedoch wird an der grünen Platte.

Spvgg. Hainstadt – TTC Korb. (Samstag, 26. September, 18 Uhr). Beim Spiel bei der Spvgg. Hainstadt ist das Team des TTC Korb eindeutig Außenseiter. Die Gastgeber richten den Blick in vorderste Tabellenregionen, die Gäste bestreiten ihr erstes Match in bislang ungewohnter Umgebung. Auch der Blick auf die die Spielstärke widerspiegelnden Q-TTR-Werte sieht die Spvgg. Hainstadt vorne. hpw

