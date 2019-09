Heimdebüt der Youngster

Nach den souveränen Auftritten im ersten Rundenspiel gegen Rastatt, das mit 9:1 allerdings etwas zu hoch gewonnen wurde, möchte Tischtennis-Badenligist SV Niklashausen nun auch im zweiten Spiel in Folge vor heimischem Publikum zeigen, was in ihm steckt. Die Partie gegen TTC 95 Odenheim findet am Samstag, 28. September, um 19 Uhr in der Pfeiferhalle statt.

Ein „dicker Brocken“

Erstmals greifen nun auch die Nachwuchstalente Anderlik und Behringer mit ins Spielgeschehen der Badenliga ein. Die Hausherren erwarten mit der Mannschaft aus Odenheim den wohl „dicksten Brocken“ der Liga.

Auch wenn die Spiele der letzten Jahre meist sehr eng verliefen, so liegen die Vorteile in diesem Jahr wohl klar bei Odenheim. Natürlich wird man in Niklashausen alles daran setzen mit Zählbarem aus der Partie zu gehen. Somit dürfen sich die Zuschauer auf einen spannenden Tischtennisabend freuen. Ein Pluspunkt für den SVN könnte natürlich die lautstarke Unterstützung der Fans sei. Die Pfeiferhalle ist bereits ab 18 Uhr geöffnet. bako

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.09.2019