Hainstadt II ist vorzeitig Herbstmeister

Im Tischtennisbezirk Buchen sicherte sich in der Kreisliga die Spvgg. Hainstadt II vorzeitig die Herbstmeisterschaft. Als Kuriosum an diesem Spieltag gab es in allen drei Spielen der B-Klasse das exakt gleiche Ergebnis.

Kreisliga

Einen Spieltag vor Ende der Vorrunde errang die Spvgg. Hainstadt II mit einem souveränen 9:1-Erfolg über den TTC Korb II die inoffizielle Herbstmeisterschaft. Hainstadt spielte mit F. Bekpen, A. Pass, M. Gramlich, J. Gentner, W. Meidel und J. Okorafor, den Ehrenpunkt für Korb erkämpfte das Doppel D. Vetter/R. Spretka.

Gut erholt von der Niederlage der Vorwoche zeigte sich die Spvgg. Sindolsheim bei ihrem Gastspiel in Rippberg und landete ihrerseits einen 9:0-Kantersieg. Sindolsheim spielte in Bestbesetzung mit A. Hettinger, D. und J. Kautzmann, J. Kromer, J. Stätzler und G. Ohnsmann. Die Gastgeber agierten allerdings etwas glücklos, denn bei drei hauchdünnen Niederlagen im Entscheidungssatz hätten sie durchaus den einen oder anderen Punkt verdient gehabt.

Durch ein 9:5 verdrängte der BJC Buchen III die SG Höpfingen-Walldürn II im direkten Vergleich vom dritten Tabellenplatz. Für Buchen waren L. Müller/A. Dörr, S. Schäfer/T. Höpfl, P. Scheurich (2), Müller, J. Lenzen, Schäfer (2) sowie Höpfl erfolgreich. Für die SG, die auf ihren Spitzenspieler verzichten musste, punkteten W. Oks/A. Obermüller, L. Braun, Oks und Obermüller (2).

Mit 8:8 trennten sich der BJC Buchen III, der dabei ohne Scheurich antrat, und der SV Rippberg. Die Zähler für Buchen erzielten L. Müller/A. Dörr, S. Schäfer/T. Höpfl, Müller, J. Lenzen, Dörr, Schäfer und Höpfl (2), für Rippberg punkteten A./J. Wagner (2), C. Pöschko (2), A. Wagner (2), U. Trabold sowie S. Gärtner.

Einen überraschend klaren, wenn auch dem Spielverlauf nach etwas zu hoch ausgefallenen 9:1-Heimsieg feierte der SV Seckach II gegen den SV Adelsheim III. Der SV Seckach II spielte mit D. Parstorfer, H. Kühner, K. Welz, B. Aumüller, M. Walz und D. Thomaier, den Ehrenpunkt für den SV Adelsheim erzielte H. Püringer.

Kreisklasse A

Einen weiteren 8:0-Heimsieg heftete sich der übermächtige Tabellenführer FC Hettingen II mit dem Quartett H. Killian, H. Münch, L. Henn und A. Gramlich gegen den TSV Oberwittstadt II an seine Fahnen.

Mit 7:7 trennten sich die Spvgg. Hainstadt III und der TTC Korb III, wobei die Gastgeber bei einem Satzverhältnis von 26:22 dem Sieg näher waren als die Gäste. Für Hainstadt punkteten D. Herberich/V. Fichtler, H.-J. Paier (2), Herberich (2) und Fichtler (2). Bester Spieler des Abends war J. Übele vom TTC, der in seinen drei Einzeln und im Doppel zusammen mit L. Tröger ungeschlagen blieb. Tröger (2) und B. Jaeger-Böhm steuerten die übrigen Punkte zum Unentschieden bei.

In einer hart umkämpften Begegnung, in der acht der 13 Spiele über fünf Sätze gingen, setzte sich die SG Höpfingen-Walldürn III knapp mit 8:5 beim VfB Sennfeld II durch. Für die SG gewannen W./Ch. Wüst, M. Steck/D. Kaloyan, W. Wüst (2), Steck (2) sowie Kaloyan (2), beim VfB überzeugte einmal mehr Spitzenspieler und Abteilungsleiter E. Friedrich mit drei Einzelsiegen. R. Schreiber und T. Gramlich gewannen je einmal.

Kreisklasse B

Durch ein 8:2 gegen den TSV Oberwittstadt III eroberte sich die Spvgg. Sindolsheim III vor dem spielfreien SV Seckach III die Tabellenführung. Sindolsheim spielte mit J. Rieger, Mathias Gakstatter, G. und A. Perlinger, für „O-Town“ punkteten letztlich B. Steinbrenner und J. Harlacher.

Ebenfalls mit 8:2 gewann der FC Eubigheim mit den Spielern L. Hofherr, K.-H. Panzer, T. Geiger, R. Braun, R. Preiß und G. Berger gegen den SV Seckach IV, bei dem F. Hiertz mit zwei Einzelsiegen gefallen konnte.

Und nach dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“ blieb auch die SG Höpfingen-Walldürn IV dank Erfolgen von Jan und Jens Eiermann sowie A. Böhrer mit 8:2 siegreich über den BJC Buchen IV. G. Balabajew und M. Scheuermann gewannen je einmal für den BJC. dik

