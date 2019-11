Grünenwört gewinnt Spitzenpartie gegen Lauda II

Kreisliga

FC Külsheim III – FC Hundheim/Steinbach 3:9. Der FC Hundheim-Steinbach ging im Lokalderby mit einem 2:1 im Rücken aus den Doppeln heraus. Betz glich für die Gastgeber mit einem Erfolg gegen M. Münkel aus, A. Münkel brachte die Gäste mit einem Sieg gegen Wagner wieder in Führung, welche der Külsheimer Hepp gegen M. Bischof zum 3:3-Zwischenstand egalisierte. Das war es denn auch schon für die Külsheimer Dritte, der FC Hundheim-Steinbach reihte danach Sieg an Sieg. Für die Gäste punkteten T. Hauck, B. Hauck, H. Bischof, A. Münkel, M. Münkel und nochmals T. Hauck gegen Keller, Dorbath, Hernold, Betz, Wagner und Hepp.

SG Dörlesberg/Nassig II - TTC Bobstadt 4:9. Die Gastgeber führten nach den Doppeln mit 2:1. Anschließend punkteten die Bobstadter fünf Mal am Stück und zwar durch Quenzer, Seeberger, Scherer, Behringer und Throm gegen Schulz, Eirich, Hildenbrand, Leisering und Alletzhäuser. Hönig verkürzte gegen Beier zum 3:6 aus Sicht der SG Dörlesberg/Nassig II. Im Spitzenpaarkreuz gewannen Seeberger (B) gegen Schulz (D/N) und Eirich (D/N) gegen Quenzer. Das starke mittlere Paarkreuz der Bobstadter mit Behringer und Scherer stellte mit Siegen gegen Hildenbrand und Leisering den 9:4-Mannschaftserfolg der Gäste sicher.

TSV Tauberbischofsheim III – TSV Assamstadt II 9:6. In der Begegnung zweier zuvor siegloser Teams ging der TSV Assamstadt II in den Doppeln mit 2:1 in Führung. Es folgte eine Phase wechselseitiger Erfolge in den jeweiligen Paarkreuzen. Geißler (A) siegte gegen Röder, danach Wolny und Scherer (beide T) gegen Imhof und Borck, Stumpf (A) gegen Henninger, Buchholz (T) gegen Wachter sowie Hügel (A) gegen Treu. Auch im Spitzenpaarkreuz gab es das gleiche Bild: Röder gewann für die Tauberaner gegen Imhof, Geißler für Assamstadt gegen Wolny. Beim Zwischenstand von 5:6 holten nur noch die Gastgeber Zähler. Scherer, Henninger, Buchholz und Treu siegten nacheinander gegen Stumpf, Borck, Hügel und Wachter.

TSV Schweigern – FC Külsheim III 4:9. Die Gäste lagen nach den Doppeln mit 2:1 vorne. M. Riegler glich für Schweigern durch einen Sieg gegen Krug aus. Danach punkteten die Külsheimer durch Hanna, Wagner, Betz, Würzberger und Hepp gegen S. Riegler, König, Fähr, Meder und Weber aus Gästesicht zum 7:2 nach dem ersten Einzeldurchgang. M. Riegler und S. Riegler verkürzten gegen Hanna und Krug zum 4:7, ehe Betz und Wagner gegen König und Fähr den Külsheimer festmachten.

ETSV Lauda II – SC Grünenwört 6:9. Im Spitzenspiel lagen die Gäste mit 2:1 in Führung. Felde und Degen erhöhten mit Erfolgen gegen M. Slomka und Woch zum 4:1 für Grünenwört. Dieser Drei-Zähler-Abstand blieb die nächsten Partien erhalten. Es punkteten Muhr (L) gegen Grein, Oetzel (G) gegen Berger, Schweitzer (L) gegen Weimann, Hörtreiter (G) gegen J. Slomka, M. Slomka (L) gegen Degen sowie Felde (G) gegen Woch zum 4:7-Zwischenstand. Laudas mittleres Paarkreuz mit Muhr und Berger verkürzte mit Erfolge gegen Oetzel und Grein zum 6:7. Das dritte Paarkreuz der Gäste mit Hörtreiter und Weimann ließ Siege über Schweitzer und J. Slomka, was die die Spitzenbegegnung zugunsten des SC entschied.

Kreisklasse A

TTC Oberschüpf – TTC Großrinderfeld 8:8. Die 2:1-Führung aus den Doppeln erhöhte Oberschüpfs Henninger mit einem Erfolg gegen Schrank. Schörösch und Stolzenberger glichen gegen Weiland und Holzer für Großrinderfeld aus. Pers und Bradler brachten den TTC Oberschüpf mit Siegen gegen Liebler und Baumann mit 5:3 in Front, ehe Horn und Schörösch gegen Stäbe und Henninger zum 5:5 egalisierten. Erfolge von Weiland, Holzer und Pers gegen Schrank, Liebler und Stolzenberger brachten die Oberschüpfer Farben mit 8:5 in Führung. Die Gäste setzten danach drei eigene Siege durch Horn, Baumann und das Doppel Schörösch / Stolzenberger über Bradler, Stäbe sowie Henninger / Pers dagegen.

FC Eichel – TSV Gerchsheim 9:5. Der FC Eichel ging in den Doppeln mit 2:1 in Führung. Eichels Matejka ließ einen Sieg gegen M. Seubert folgen. Drei Erfolge durch A. Seubert gegen Segner, Michel gegen Röhrig sowie Wagner gegen Balogh brachten die Gäste mit 4:3 in Front. Eichel konterte bis zum 7:4 stark mit Erfolgen von Schmitt, Dill, Matejka und Segner gegen Albert, Szeitszam, A. Seubert und M. Seubert. Wagner verkürzte für Gerchsheim gegen Röhrig. Erfolge der Gastgeberspieler Balogh und Schmitt gegen Michel und Szeitszam führten zum 9:5.

ETSV Lauda III – TTC Großrinderfeld 9:6. Nach einer 2:1-Führung aus den Doppeln für die Gastgeber teilte man sich in allen drei Paarkreuzen die Punkte. Nacheinander siegten G. Ihl (L) gegen Liebler, Y. Schörösch (G) gegen Schweitzer, A. Ihl (L) gegen Horn, Stolzenberger (G) gegen Neuser, P. Ihl (L) gegen R. Schörösch sowie Baumann (G) gegen J. Slomka. Nach dem 5:4 für den ETSV Lauda III zogen die Gastgeber durch Erfolge von G. Ihl, Schweitzer und A. Ihl gegen Y. Schörösch, Liebler und Stolzenberger auf 8:4 davon. Die Großrinderfelder verkürzten mit Horn und Baumann gegen Neuser und P. Ihl zum 6:8 aus Sicht der Gäste. Den Schlusspunkt zum 9:6-Sieg des ETSV setzte J. Slomka gegen R. Schörösch.

Kreisklasse B

SV Schönfeld – SC Grünenwört II 9:2. Nach den Doppeln stand es 3:0 für die Gastgeber. Die erhöhten durch Meißner, J. Kraft und M. Kraft gegen Müller, Wagner und Leucht auf 6:0, ehe Theis gegen Hüll den ersten Gästepunkt holte. Wülk (S) gewann kampflos, Hebenstreit (G) punktete für Grünenwört. Das Schönfelder Spitzenpaarkreuz mit Meißner und J. Kraft brachte den Erfolg mit Siegen gegen Wagner und Müller unter Dach und Fach. TTC Bobstadt III – FC Gissigheim II 7:9. Die Gäste hatten einen verheißungsvollen Start und führten 2:1 nach den Eingangsdoppeln. Weirich und Ullrich erhöhten gegen Eibeler und Kappes zum 4:1. Für den Bobstadter Ausgleich sorgten Pfisterer, Volk und Göller mit drei Fünfsatzerfolgen gegen Podetz, Ehrenfried und Noll. Danach holten die Gäste vier Siege am Stück durch Häfner, Ullrich, Weirich und Ehrenfried gegen Wenzel, Eibeler, Kappes und Pfisterer. Volk, Göller und Wenzel brachten die Gastgeber mit Erfolgen über Podetz, Häfner und Noll auf 7:8 aus eigener Sicht heran. Die Entscheidung fiel im Schlussdoppel, das die Gissigheimer Ullrich/Ehrenfried gegen Eibeler/Pfisterer gewannen.

Kreisklasse C

TSV Assamstadt IV – SV Schönfeld II 0:6. Der SV Schönfeld II siegte beim Tabellennachbarn TSV Assamstadt IV klar und deutlich. TSV Assamstadt III – SV Schönfeld II 6:5. Nach ausgeglichenen Eingangsdoppeln punktete T. Frank für Assamstadt gegen D. Bieber. Erfolge von Schlereth, Hofmann und R. Bieber gegen Hertlein, M. Frank und Burkert brachten die Gäste mit 4:2 in Führung. T. Frank (gegen Schlereth) und Hertlein (gegen D. Bieber) glichen für die Assamstadter aus, es folgten Siege von R. Bieber (S) gegen M. Frank und Burkert (A) gegen Hofmann zum zwischenzeitlichen 5:5. Den knappen Sieg der Assamstadter sicherten im Schlussdoppel T. Frank/Hertlein gegen Schlereth/Hofmann.

VfR Uissigheim – TSV Assamstadt IV 6:1. Die Gastgeber gingen mit 2:0 aus den Doppeln. S. Meyer verkürzte für die Assamstadter gegen Roßmann. Anschließend punkteten nur noch die Uissigheimer mit Heerd, Nahm, Martini und Roßmann gegen Lahmers, Wieland, J. Meyer und Lahmers.

FC Gissigheim III – ETSV Lauda IV 1:6. Einem 2:0 für die Laudaer aus den Doppeln fügten Morcher und Ihl Erfolge gegen Bundschuh und Achstetter an. Den einzigen Sieg für die Gastgeber holte Dosch gegen Bamberger. Reinhard und Ihl komplettierten den Gästesieg gegen Geier und Bundschuh.

FC Gissigheim III – VfR Uissigheim 4:6. Nach einem 1:1 in den Doppeln siegten Bundschuh (G) gegen Heerd, Roßmann (U) gegen Noll, Achstetter (G) gegen Martini sowie Nahm (U) gegen Geier. Roßmann und Heerd brachten die Gäste mit Siegen gegen Bundschuh und Noll mit 5:3 in Führung, Achstetter (G) verkürzte nochmals mit einem Sieg gegen Nahm, bevor Martini mit seinem Erfolg gegen Geier der 6:4-Erfolg für den VFR Uissigheim sicherstellte. hpw

