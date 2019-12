Große Spannung vor den Finals

In den Pokalwettbewerben des Tischtennisbezirks Buchen sind die Halbfinalpaarungen gespielt und somit stehen die Finalisten nun fest. Die Finalspiele werden am Freitag. dem 13.12. in Adelsheim in der Eckenberghalle stattfinden. Im Pokal wird im Gegensatz zur Verbandsrunde im K.-O. System und mit Dreiermannschaften gespielt. Die Jugend- und Schülerendspiele beginnen um 17.30 Uhr und die der Senioren um 20 Uhr.

A-Pokal

Bei diesem Pokal sind die ersten Mannschaft des SV Adelsheim (Verbandsliga) und des BJC Buchen (Verbandsklasse Nord) gesetzt und werden wie in den vorangegangenen Jahren direkt das Finale gegeneinander austragen. In den letzten beiden Jahren gewann jeweils Buchen,

B-Pokal

Im Wettbewerb der Bezirksliga- und Bezirksklassenvereine standen sich im ersten Halbfinale der TSV Neunstetten, der im Viertelfinale den Vorjahressieger SV Adelsheim II mit 4:2 ausgeschaltet hatte, und der BJC Buchen II (VF 4:0 gegen den SV Seckach) gegenüber. Dank Erfolgen von P. Schleißinger (2), E. Albrecht und R. Scheuermann behielt der BJC mit 4:2 die Oberhand. T. Rüdinger gewann ein Einzel und zusammen mit M. Leidner das Doppel für den TSV.

Qualifiziert für das Finale ist ebenfalls die SpVgg Hainstadt (VF 4:1 gegen SG Höpfingen/Walldürn), die mit dem Trio P. Geißelhardt, D. Gremminger und Ch. Preuhs dem TTC Korb (VF 4:3 gegen FC Hettingen) beim klaren 4:0 keine Chance ließ.

C-Pokal

Im Pokal der Kreisliga bezwang die SpVgg Sindolsheim (VF 4:3 beim SV Rippberg) durch Siege von A. Hettinger, D. und zweimal J. Kautzmann den BJC Buchen III mit 4:3. Auf Buchener Seite konnte der überragende R. Barna mit seinen zwei Einzel- und einem Doppelsieg mit L. Müller die knappe Niederlage alleine nicht verhindern.

Das zweite Halbfinale entschied die SG Höpfingen/Walldürn II (VF 4:1 gegen SpVgg Hainstadt II) in der Aufstellung S. Dörr, W. Oks und A. Obermüller mit 4:1 gegen den SV Seckach II (VF 4:0 gegen TTC Korb II) für sich. Den Zähler für Seckach erzielte D. Parstorfer.

D-Pokal

Im Pokal der Kreisklasse A ist der erste Finalteilnehmer der FC Hettingen II (VF Freilos), der gegen den TV Hardheim II (VF 4:2 gegen Spvgg Hainstadt III) dank Erfolgen von H. Killian und A. Gramlich mit 4:1 das bessere Ende für sich hatte. Für Hardheim punktete J. Künkel.

Kampflos zog der TTC Korb III (V 4:0 bei SG Höpfingen/Walldürn III) ins Finale ein, da sein potentieller Gegner SpVgg Sindolsheim II (VF 4:1 beim SV Adelsheim IV) wegen voraussehbarem Spielermangel am Endspieltag aufs Halbfinale verzichtete.

E-Pokal

Im ersten Halbfinale setzte sich die SpVgg Sindolsheim III (VF 4:2 beim SV Adelsheim V) mit 4:2 gegen den SV Seckach III (VF Freilos) durch. Sindolsheim spielte mit J. Rieger, W. Fechner und Mathias Gakstatter, bei Seckach überzeugte Ch. Schneider mit zwei Einzelsiegen.

Endspielpartner ist die SG Höpfingen/Walldürn IV (VF 4:0 beim FC Eubigheim), die mit dem Trio Jan und Jens Eiermann sowie A. Böhrer beim SV Seckach IV (VF Freilos) mit 4:1 siegreich blieb. Den Zähler für den SVS errang A. Lang.

Jugend-Pokal

Jungenfinale: SpVgg Hainstadt I – SpVgg Hainstadt II; Schüler: SV Adelsheim – TSV Neunstetten; Schülerinnen: SV Adelsheim – TV Hardheim. dk

