Gastgeber war der erfolgreichste Verein

Bereits zum fünften Mal trugen die Tischtennis-Freunde Laudenbach im Auftrag des Tischtennis-Verbandes Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Hohenlohe, die Bezirksmeisterschaften aus. Es meldeten sich 94 Teilnehmer aus 29 Vereinen an. In 14 Konkurrenzen wurden in der Weikersheimer Großsporthalle die Bezirksmeister ermittelt. Die TTF-Turnierleitung mit Christian Gundel, Sascha Warth und Erik Stiefel machten einen tadellosen Job und sorgten damit für einen reibungslosen Ablauf der Sportveranstaltung. Unterstützt wurde sie hierbei durch den Oberschiedsrichter Erwin Kilian vom benachbarten SV Elpersheim.

Erfolgreichster Verein wurde überraschend der Gastgeber der Veranstaltung, die Tischtennis-Freunde Laudenbach mit 30 Punkten, gefolgt vom TSV Gaildorf und vom SC Buchenbach (beide 22 Punkte). Gewertet wurden alle Podestplätze.

Die Laudenbacher Gastgeber siegten durch Melanie Wolfert im Damen B Einzel sowie im Doppel an der Seite von Karin Köhler (TTC Gnadental). Die Doppelpaarungen Stefan Wolfert/Martin Schneider und Gerhard Wolfert/Hubert Kraft sorgten mit ihren zweiten Plätzen für weitere Punkte in der Mannschaftswertung. Dritter wurde zudem noch Gerhard Wolfert im Senioren 60 Einzel, der zusammen mit Hubert Kraft ebenfalls noch Dritter im Senioren Doppel wurde.

Die einzelnen Klassen boten tolles Tischtennis. Alle Spiele waren hart umkämpft. Nach 188 Spielen, 717 Sätzen und fast 15 000 gespielten Punkten standen die Sieger der einzelnen Konkurrenzen fest.

In der stärksten Klasse, der Herren A-Klasse, stellte sich der nach den QTTR-Punkten klar an der ersten Position stehende Pascal Köhler (TSV Neuenstein, 1980 Punkte) der Konkurrenz. Eindrucksvolles Tischtennis wurde hier in den Einzeln und auch im Doppel geboten. Der favorisierte Pascal Köhler gab in der Vorrunde lediglich gegen seinen Doppelpartner, Klaus Büchele (TTC Gnadental, 1747 Punkte) einen Satz ab und wurde Gruppenerster.

In der Gruppe zwei standen Tim Schweizer (Satteldorf, 1854 Punkte) und Florian Hermann (Westgarts-hausen, 1838 Punkte) als Halbfinalisten fest. Hochklassig waren die beiden Halbfinals: Pascal Köhler und Tim Schweizer – die beiden Punktebesten – bestritten das hochklassige Finale, das Pascal Köhler nach vier gespielten Sätzen gewann. Gemeinsame Dritte wurden Florian Hermann (Westgartshausen) und Alfred Wolpert (Buchenbach)

Im Herren A-Doppel musste das favorisierte Doppel Pascal Köhler/Klaus Büchele (Neuenstein/Gnaden-tal) eine so nicht erwartete Niederlage hinnehmen. Die Paarung Michael Meißner/Florian Hermann (Roßfeld/Westgartshausen) boten dem favorisierten Team ordentlich Paroli. Im Entscheidungssatz siegten die Außenseiter Meißner/Hermann nach einem 6:4 Rückstand noch mit 11:7.

„Jeder gegen Jeden“

In der Herren B Einzel-Konkurrenz gingen sechs Teilnehmer an den Start. Hier wurde der Sieger im System „Jeder gegen Jeden“ ermittelt. Der Punktebeste Marco Küffner vom SV Ingersheim hatte im Einzel in seinem Spiel gegen Julian Uhl mächtig viel zu tun – am Ende siegte er mit 11:9 im Entscheidungssatz. Nur gegen den späteren Sieger Marco Küffner unterlag der Bezirksfachwart vom TSV Gaildorf, Gerhard Rehmann, und belegte somit den zweiten Platz. Mit zwei Niederlagen holte Martin Rapp (Buchenbach) den dritten Platz.

Im Herren B-Doppelfinale standen Vater und Sohn – Konstantin und Gerhard Rehmann (Gaildorf) der Bad Mergentheimer Paarung Rudolf Giller/Julian Uhl gegenüber. Die Gaildorfer beherrschten klar das Geschehen und holten sich mit 3:0 Sätzen den Titel. Auf dem dritten Platz landeten Martin Rapp (Buchenbach) und Marco Küffner (Ingersheim).

Im Feld der Herren C-Klasse gingen 22 Teilnehmer an den Start, die in sechs Gruppen eingeteilt wurden. Danach wurde in der K.o.-Runde der Sieger ermittelt. Am Ende hatte Konstantin Rehmann (TSV Gaildorf) die Nase vorn. Im Endspiel siegte er gegen Timo Lay. Platz drei ging an Robin Lipp (Langenburg) und Gert Achauer (Öhringen).

Im Herren C-Doppel starteten elf Doppelpaarungen. Im K.o.-System wurden die gelosten Paarungen ausgespielt. Am Ende waren die beiden Buchenbacher Paul Lehner und Leon Münch erfolgreich. Im Endspiel siegten die beiden gegen Michael Egner/Timo Lay vom FC Creglingen. Die beiden dritten Plätze belegten Julian Egner/Ralf Hanselmann (Niedernhall/Westgartshausen) und Tobias Sinn/Nils Steinbrenner (Gründelhardt).

Die meisten Teilnehmer starteten bei den „D-Herren“. Aus den sechs Gruppen qualifizierten sich die beiden Gruppenersten für die K.O.-Runde. Nils Steinbrenner (Gründelhardt) blieb in allen Spielen ungeschlagen und wurde daher Bezirksmeister. Der zweite Platz ging an Michael Vogel (Satteldorf). Den dritten Rang teilten sich Samuel Häberle (Langenburg) und Marco Ritter (Oberrot).

13 Doppelpaarungen ermittelten ihren Titelträger im D-Doppel. Nach zwölf Spielen standen Marco Ritter/ Josef Fiedler (Oberrot/Gailenkirchen) als Sieger fest. Im Endspiel siegten sie gegen die Morsbacher Paarung Jochen Strehle/ Christian Schwarz. Dritte wurden Colin Botta/Toni Celerino (Langenburg) und Jonah Schmelzer/Timo Sieber (Garnberg/Igersheim).

Sieg nach 25 gespielten Sätzen

15 Teilnehmer umfasste die Konkurrenz der E-Herren im Einzel. Nach 25 gespielten Sätzen in der K.o. Runde stand Lars Herrmann (Westgartshausen) als Bezirksmeister Herren E fest. Platz zwei ging an Stefan Reichert (Satteldorf). Den dritten Rang holten Christian Schwarz aus Morsbach und Lucas Bader aus Kupferzell.

Im K.o.-System der Herren-E im Doppel wurden insgesamt 16 Sätze gespielt. Lucas Bader/Rainer Burkhardt (Kupferzell) siegten vor Stefan Wolfert/Martin Schneider (Laudenbach), Lars Hermann/Günther Hellenschmidt (Westgartshausen) und Andreas Keim/Daniel Hütter (Creglingen).

Die Senioren 60 spielten ihre Konkurrenz im System „Jeder gegen Jeden“. Insgesamt wurden 21 Spiele absolviert. Sieger wurde der Öhringer Gerd Hanselmann vor dem Gnadentaler Helmut Sigg und dem Laudenbacher Gerhard Wolfert.

Im Doppel der Senioren traten dann nur drei Paarungen an. Es siegten die beiden Öhringer Norbert Vogel und Gerd Hanselmann vor Gerhard Wolfert/Hubert Kraft (Laudenbach). Platz drei ging an Hansi Gutsche/ Günther Hoffmann (Untermünkheim).

Spannend bis zum Schluss war die Einzelkonkurrenz bei den B-Damen. Hier musste jede Dame vier Einzel bestreiten. Mit dem Vorsprung von einem Satz hatte Melanie Wolfert (Laudenbach) die Nase vorne – gefolgt von Maxi Borkenhagen (Niedernhall) und Karin Köhler (Gnadental).

Im Doppel-Endspiel der B-Damen siegten Melanie Wolfert/Karin Köhler (Laudenbach/Gnadental) mit 9:11, 6:11, 11:7, 11:9 und 11:7 gegen die Ilshofenerr Paarung Jutta Riemer/Supadawee Hensel. pg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.11.2019