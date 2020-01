Formtest in zehn Klassen

Zu Beginn des neuen Jahres testen die Tischtennisspieler ihre Form vor der Rückrunde traditionell beim Dreikönigsturnier des BJC Buchen, das am Samstag, 4. Januar, und am Sonntag, 5. Januar, im Sportzentrum „Odenwald“ in Buchen ausgetragen wird.

In zehn Leistungs- und Altersklassen gehen Zweier-Mannschaften nach dem Kings-Cup-System an den Start. Neben den Sportlern des Badischen Tischtennisverbands sind auch Jugendliche, Aktive und Senioren der angrenzenden Bezirke Miltenberg, Würzburg, Hohenlohe und Heilbronn startberechtigt, so dass ein interessanter Vergleich der drei Verbände Baden, Württemberg und Bayern zu erwarten ist. Maßgeblich für die Einteilung der Herren-Spielklassen ist die Tischtennisrangliste (QTTR vom Dezember 2019). Jugend, Schüler und Senioren starten in Altersspielklassen.

Die Ausschreibung sieht folgende Konkurrenzen und Startzeiten vor:

Samstag, 4. Januar: 8.30 Uhr: Hallenöffnung, 9.30 Uhr: Jungen U 15/U13, 11 Uhr: Senioren Ü 40, 12 Uhr: Mädchen/Jungen U 18.

Sonntag , 5. Januar: 8 Uhr: Hallenöffnung, 9 Uhr: Herren B (bis QTTR 1300), 10 Uhr: Herren S (offen), 11 Uhr: Herren C (bis QTTR 1500), 14 Uhr: Damen (offen) und Herren A (bis QTTR 1700). pet

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.01.2020