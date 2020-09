FC will so manchen ärgern

Die Tischtennis-Herren des FC Külsheim I spielen in der Saison 2020/21 wieder in der Verbandsklasse Nord. Das Team zählt zu den Außenseitern, geht die sportliche Aufgabe indes optimistisch an. Die Mannschaft aus dem Tischtennisbezirk Tauberbischofsheim lag zum Zeitpunkt des Abbruchs der Saison 2019/20 in der Tabelle der Bezirksliga Ost mit einem Punkt Vorsprung gegenüber dem TTC Neckargerach/Guttenbach I (Tischtennisbezirk Mosbach) auf Rang eins und wurde folgerichtig Meister. Auch der Zweite rückte in die Verbandsklasse Nord auf.

Die beiden genannten Teams bilden zusammen mit SV Adelsheim I und BJC Buchen I (beide aus dem Tischtennisbezirk Buchen) mit insgesamt vier Mannschaften ein Quartett aus der Region Ost, wie man es in dieser zahlenmäßigen Stärke bisher noch nicht oft in der Verbandsklasse Nord gesehen hat. Mit TTC Hockenheim, DJK Käfertal/Vogelstang II, TTV Mühlhausen, TTG EK Oftersheim, DJK St. Pius, TTG 1947 Walldorf sowie TTV Weinheim-West II kommen die meisten Teams wie seit Jahren gewohnt aus dem Großraum Mannheim/Heidelberg.

Zurück auf bekanntem Terrain

Die Külsheimer „Erste“ agierte bereits mehrfach in der Verbandsklasse Nord, in den Saisons von 2007/08 bis 2010/11 gar vier Saisons am Stück. In der Saison 2018/19 lautete das Fazit „prompter Abstieg“. In der Verbandsklasse Nord treten diesmal elf Mannschaften an, was zu vermehrtem Abstieg führt. Der FC Külsheim I wird sich in der zweiten Tabellenhälfte orientieren müssen, die Q-TTR-Werte, welche Spielstärke in Zahlen fassen, sprechen eine vergleichsweise deutliche Sprache.

Der FC Külsheim I tritt zur neuen Saison mit der Stammsechs Henrico Matejka, Christian Leiblein, Marco Henninger, Ulrich Soden, Michael Düll und Wolfgang Michelberger an, Ergänzungsspieler aus der „Zweiten“ stehen parat. Holger Würzberger, seit vielen Jahren Mannschaftsführer, hat alle Höhen und Tiefen des Teams miterlebt. Er äußert zu den nächsten Monaten dies: „Die Mannschaften der Verbandsklasse Nord sind in dieser Saison wieder sehr gut besetzt und haben sich teilweise sogar noch verstärkt. Aber auch wir konnten uns mit unserem Rückkehrer Henrico Matejka im vorderen Paarkreuz aufwerten, denn dieser sammelte in den letzten Jahren Verbandsliga-Erfahrung. Jedoch haben wir als Underdog und Aufsteiger aus der Bezirksliga das primäre Ziel, die Saison einfach zu genießen, locker aufzuspielen, Spaß zu haben und wollen den einen oder anderen Gegner etwas ärger“. Und wenn dabei noch der Klassenerhalt herausspringen sollte, wäre das sicherlich ein Mega-Erfolg, was bei drei direkten Absteigern und einem Relegationsplatz jedoch sicherlich nicht ganz einfach wird.“

Der FC Külsheim I bestreitet sein erstes Spiel der Saison 2020/21 am Samstag, 26. September, ab 18 Uhr beim TTV Mühlhausen I.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.09.2020