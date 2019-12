Favorit Tauberbischofsheim setzte sich souverän durch

Spannende Wettkämpfe sahen die Zuschauer beim Pokalfinale um den Tischtennis-Bezirkspokal im Rahmen der Bezirksmeisterschaften am Samstag in der Stadthalle Lauda. Während sich in den Halbfinals des C-Pokals die Favoriten vom ETSV Lauda II (gegen den ETSV Lauda III) und von der SG Dörlesberg/Nassig II (gegen den SV Schönfeld) klar mit 4:0 durchsetzen, wurde es in den Finals packend. Im C-Pokal trafen damit zwei Kreisligisten aufeinander. Wenn man die TTR-Werte und die Ergebnisse gegeneinander in der Saison als Grundlage nahm, war ein Favorit nicht zu erkennen. Den besseren Start erwischte Lauda mit einem 3:0-Erfolg von Slomka, gefolgt von einem Fünfsatzsieg von Dertinger gegen Schulz (13:11 im Entscheidungssatz). Doch dann drehte die SG auf: Hönig und Schulz/Hönig siegten glatt in drei Sätzen zum Ausgleich. Die Vorentscheidung fiel dann im Duell der Einser: Schulz gewannt 19:17 im 5. Satz und brachte Dörlesberg/Nassig in Front, Hönig vollendete zum 4:2.

Ebenso spannend verlief das Finale um den B-Pokal. Die SG Dörlesberg/Nassig (Bezirksklasse) traf auf den TSV Tauberbischofsheim (Bezirksliga). Drei spannenden Fünfsatz-Einzel bildeten den Auftakt – mit dem bessern Ausgang für den Favoriten:

Tauberbischofsheim führte mit 2:1 durch Siege von Ickert und Bach bei einem Sieg durch V. Goldschmitt auf der Heimseite. Im Doppel machten H. Goldschmitt/Hirschinger kurzen Prozess und holten den Ausgleich. Doch dann setzte sich die höhere Klasse durch, und Steidten sowie Ickert holten den Pokal in die Kreisstadt.

Beim Nachwuchs siegte jeweils die SG Niklashausen/Külsheim gegen die SG Lauda/Oberlauda. Die Spiele hatten bereits unter der Woche stattgefunden.

Weiter geht es dann für alle Teams im Regionspokal, der im kommenden Jahr stattfindet. Hier treten die Bezirkspokalsieger gegen die Sieger der Bezirke Mosbach und Buchen an. fs

