Es wird noch ein harter Kampf bis zum Saisonende

Nach langer Spielpause stand wieder einmal ein Heimspiel für den SV Niklashausen in der Tischtennis-Badenliga auf dem Programm. Gegen das Tabellenschlusslicht Hohberg II wollte man unbedingt wichtige Zähler einfahren, um sich von Verfolger Ketsch abzusetzen. Dies gelang am Ende auch deutlich mit 9:1.

Der Verlauf des Spiels ist relativ schnell erzählt: Hohberg war skiurlaubsbedingt mit Ersatz in der Aufstellung Gäßler, Löffler, Huck, Eichner, Holub und Kappel angereist. Seit langem gewann der SV Niklashausen daher einmal wieder alle drei Eingangsdoppel. Malcherek gegen Löffler glatt in drei Sätzen sowie Bereziuk gegen Gäßler brachten das heimische Team mit 5:0 in Front.

Diese Führung baute Fiederling gegen Eichner und Degen gegen Huck gar auf ein 7:0 aus. Anfänglich etwas zu kämpfen hatte Rist gegen Kappel, der dem Gegner zunächst den ersten Satz überlassen musste. Danach fand er jedoch besser ins Spiel und rang seinem Gegenüber in vier Sätzen nieder. Im Spiel Anderlik gegen Holub gelang es dem jungen Hohberger, den Ehrenpunkt für sein Team zu erzielen, ehe Malcherek gegen Gäßler den letzten Punkt zum 9:1-Entstand besorgte.

Aktuell rangiert Niklashausen mit 11:15 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz, dicht gefolgt von Ketsch, das alles daran setzen wird, um sich vom derzeitigen Relegantionsplatz auf einen Nichtabstiegsplatz zu retten.

Daher müssen die Taubertäler am kommenden Wochenende gegen den TSV Karlsdorf alles in die Waagschale werfen, um weiter den Abstand nach unten zu halten und zudem den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. bak

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020