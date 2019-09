Erster Sieger heißt Seckach

Die neue Saison in der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen ist am Wochenende gestartet. Dabei empfing der ETSV Lauda den SV Seckach, dem in der Eisenbahnerhalle der erste Zweierpack gelang.

ETSV Lauda – SV Seckach 6:9. Wie erwartet stieß man mit den starken Gästen auf ein Team, welches bereits zu Beginn mit den Doppelteams 2:1 in Führung ging. Hernach punkteten Siegmann und Eckl gegen Appel und Hermann zum 4:1. Kleist verkürzte zwar gegen Wallisch zum 2:4 doch schon im Gegenzug sorgte Thomaier gegen Storch wieder für den alten Abstand. Slomka siegte gegen Schall zum 3:5 während Astor gegen Dertinger die Gästeführung auf 6:3 ausbaute. Nach je einem weiteren Erfolg auf beiden Seiten stand es 4:7. Spannung kam jedoch nochmals auf, als Kleist und Storch gegen Thomaier und Wallisch für den 6:7-Anschluss sorgten. Die Schlussphase aber stand wieder im Zeichen der Gäste, die mit Siegen von Astor und Schall gegen Slomka und Dertingen das Match entschieden. ege

