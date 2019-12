Erste überwintert hinter Tabellenführer Gerabronn

Herren Bezirksklasse A Gr. 1

VfB Bad Mergentheim I – TSV Gerabronn 9:7 (32:29 Sätze)

Nach einer deutlichen 8:2-Führung wurde es für Mergentheim noch mal sehr, sehr eng. Die Partie wurde erst im Schlussdoppel im fünften Satz mit den letzten Bällen entschieden. Die Eingangsdoppel waren ein gefundenes Fressen für die Badestädter. Pattschull/Schrickel und Giller/Frey siegten klar, Uhl/Kraft mussten im fünften Satz in die Verlängerung gehen. Gerabronn kam auf 5:2 heran. Frey und Kraft bauten den Vorsprung nach dem ersten Durchgang auf 7:2 aus. Pattschull konnte noch zum 8:2 erhöhen. Dann passierte etwas vollkommen Unverständliches. Uhl, Blechschmidt und Schrickel verloren in jeweils drei knappen Sätzen. Frey und auch Kraft leisteten jeweils fünf Sätze Widerstand, beide gaben aber den fünften Satz mit 7:11 ab. Beim Stand von 8:7 für Mergentheim musste das Schlussdoppel entscheiden. Der ersten Satz ging mit 5:11 an die Gäste. Im Zweiten glichen Pattschull/Schrickel aus. Der dritte Satz ging über die Verlängerung an Gerabronn. Im vierten und fünften Satz konnten die Mergentheimer mit 11:8 und 11:6 die Oberhand behalten und somit noch den glücklichen 9:7 Sieg über Spitzenreiter Gerabronn nach fast vier Stunden Spielzeit sichern. Damit überwintert der VfB Bad Mergentheim auf dem zweiten Platz mit nur einem Punkt Rückstand auf Herbstmeister Gerabronn.

Herren Kreisliga A Gr. 2

VfB Bad Mergentheim II – TSV Schrozberg 9:4 (27:18 Sätze)

Die Mergentheimer Zweite empfing im letzten Spiel der Vorrunde den TSV Schrozberg. Beide Punkte blieben sicher in Bad Mergentheim.

Die Eingangsdoppel gingen mit 2:1 an den VfB. Mayer/Englert und Mlotek/Almostafa verließen siegreich die Tische. Scott-Backes/Knorr setzten sich nicht durch und verloren in drei Sätzen. Gegen die Brüder Guttropf aus Schrozberg hatten Mayer und Englert nichts zu bestellen. Besser machten es Scott-Backes, Mlotek, Almostafa und Knorr. Englert, Scott-Backes und Mlotek beendeten das Spiel mit einem 9:4-Sieg.

Herren Kreisliga B Gr. 2

DJK-TSV Bieringen – VfB Bad Mergentheim III 9:3 (32:14 Sätze)

Eine weitere Niederlage erfuhr die Mergentheimer Dritte bei der DJK-TSV Bieringen. Die Dritte aus Bad Mergentheim belegt nach der Vorrunde den 8. Platz punktgleich mit dem ersten Abstiegsplatz, den Dörzbach II inne hat. VfB/Bö

