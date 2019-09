Eröffnung mit dem Külsheimer Vereinsduell

Für die Tischtennis-Akteure der Bezirksliga Ost geht es nach der Pause nun wieder um die begehrten Zähler. Bereits heute findet in Külsheim die Saisoneröffnung 2019/2020 statt. Dabei trifft die zweite Garnitur auf die erste Mannschaft.

FC Külsheim II – FC Külsheim I (heute 20.15 Uhr): Während das Team der ersten Garnitur aus der Verbandsklasse Nord mit dem Abstieg wieder in die Bezirksliga Ost zurück kehrte, gelang der zweiten Mannschaft der Aufstieg aus der Bezirksklasse TBB/BCH in dieses Umfeld. Beide Sechserreihen sind in allen Paarkreuzen mit technisch versierten Akteuren besetzt. Die „Erste“ sollte aber in Sachen Routine Vorteile besitzen, war sie doch schon mehrfach in der höheren Spielklasse angesiedelt. Ein interessantes Match wird erwartet, bei dem die „Ersten“ klarer Favorit ist. ege

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.09.2019