Elpersheimer Motor in der Landesklasse stottert

Landesklasse Württemberg

SV Elpersheim – Neckarsulm 2:9

Das Elpersheimer Landesklasse-Tischtennis-Team hatte am Sonntag die Kontrahenten aus Neckarsulm zu Gast. Dabei fehlte ihnen der gewohnte Heimvorteil, weil die Heimspiele durch den Umbau der Elpersheimer Taubertalhalle in der ungewohnten Großsporthalle in Weikersheim ausgetragen werden müssen. Kleine Nuancen haben im Tischtennissport oftmals große Auswirkungen, und so sprangen ungewohnt viele Bälle an die Schlägerkante. Doch mit zunehmender Trainingszeit wird hier mit Sicherheit ein Akklimatisierungseffekt eintreten.

Die Eingangsdoppel verliefen noch vielversprechend, denn sowohl das Doppel Eins Michel/Bauer, als auch das Doppel drei Ihl/Stephan ließen die Punkte für den SVE verbuchen. Demgegenüber verliefen die Einzelspiele recht unglücklich für die Taubertalvertreter. Die Elpersheimer Akteure hielten zwar immer bis in die Schlussphase mit, aber den letzten Punkt konnten jeweils die Gäste aus dem Landkreis Heilbronn setzen. Dabei zwangen Erwin Kilian, Gerhard Bauer und Ralf Stephan ihre Gegner in den fünften Satz.

Bezirksklasse B

TSV Dörzbach – SV Elpersheim II 9:3. Die Elpersheimer Zweite muss in der Rückrunde auf ihre Spitzenspieler Klaus Kneifl und Ernst Belschner verzichten und geht dementsprechend gehandikapt in jede Partie. Umso erstaunlicher ist die ungebrochene Spiellust, mit der sich der verbliebene Rest mit Unterstützung aus der dritten Mannschaft in jede Herausforderung stürzen – so auch im Auswärtsspiel gegen den TSV Dörzbach.

Das eingespielte Elpersheimer Doppel mit dem vorderen Paarkreuz Manfred Beck und Wilfried Fischer eroberte zum wiederholten Male einen wichtigen Anschlusspunkt in der Eröffnungsphase. In den darauffolgenden Einzelspielen setzte sich Manfred Beck ebenfalls im fünften Satz durch. In der Mitte erwiesen sich die Dörzbacher Akteure Jochen Beck und Thomas This als überlegen und brachten die Gastgeber weiter in Führung. Im hinteren Paarkreuz hatte Jürgen Ehrmann beträchtliches Glück, dass er gegen den Elpersheimer Youngster Thorben Stirnkorb im fünften Satz nicht den Kürzeren zog. Tobias Abendschein drehte den Spieß um und sorgte für den dritten Punkt für den SVE. In der zweiten Runde mussten sich die Elpersheimer allerdings geschlagen geben, und Björn Rogulka steuerte den letzten erforderlichen Punkt für den TSV Dörzbach bei.

Kreisklasse

SV Elpersheim III – TSG Wolpertshausen 6:4. Die Elpersheimer dritte Mannschaft sorgt weiterhin für Furore und schaffte gegen den Tabellenzweiten aus Wolpertshausen einen knappen Sieg. Dabei startete die Partie mit einer Punkteteilung in den Doppeln. Auch die Einzelspiele verliefen ausgeglichen, wobei Thorben Stirnkorb und Josef Fuchs für den SVE punkten konnten. Nach dem 3:3-Zwischenstand drehte sich das Blatt zu Gunsten der Elpersheimer mit beiden Zählern im vorderen Paarkreuz durch Tobias Abendschein und Thorben Stirnkorb. Den Siegespunkt ergatterte Jürgen Eichhorn zum 6:3, was die zwischenzeitliche Tabellenführung bedeutet.

Am kommenden Samstag hat die Elpersheimer Zweite die Mannschaft aus Untermünkheim zu Gast, und die dritte Mannschaft fährt nach Rossfeld. sve

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.02.2020