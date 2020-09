Eine Schippe drauflegen

Nachdem dem Badenligateam des SV Niklashausen ein gelungener Saisonauftakt in Weinheim/West verwehrt blieb, muss die Mannschaft heute im weit entfernten Freiburg ran. Da man auch in dieser Runde in Niklashausen weiterhin das Ziel verfolgt, gute Spieler aus der Region in das Spitzenteam zu integrieren, um so für Nachhaltigkeit zu sorgen, ist es Teammanager Kohl gelungen, Timur Achmetow aus Wertheim für seine Mannschaft zu gewinnen. Er soll das hintere Paarkreuz verstärken und hier für sichere Zähler sorgen.

Daneben erhofft man sich eine Verbesserung in den Doppeln. So reist man in der Besetzung Malcherek, Bereziuk, Fiederling, Degen, Achmetow und Anderlik nach Freiburg. Um dort siegreich zu sein, muss man im Vergleich zum vorigen Spiel noch eine ordentliche Schippe drauflegen. Hier ist vor allem Bereziuk gefragt, der sich noch stabilisieren muss. Aber auch vom hinteren Paarkreuz wird mehr erwartet. Leicht durfte dieses Unterfangen jedoch nicht werden, liegen doch im hinteren Paarkreuz die Vorteile klar auf Freiburger Seite. Gleichwohl hofft man auf Taubertäler Seite, sich wie gewohnt auf die sicheren Punktelieferanten Malcherek und Fiederling verlassen zu können. bako

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.09.2020