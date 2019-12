Ein deutliches 6:0 geholt

Die Senioren des VfB Bad Mergentheim Senioren haben den TSV Ilshofen deklassiert. Gegen den TTC Gnadental reichte es nur zu einem 5:5.

Senioren Bezirksklasse A

VfB Bad Mergentheim – TTC Gnadental II 5:5 (21:21 Sätze): Bei den Senioren wird mit Vierer-Mannschaften gespielt, und das Match beginnt mit zwei Doppeln, die Bad Mergentheim für sich entschied. Frey/Mayer benötigten drei Sätze, Mlotek/Almostafa mussten über die volle Fünf-Satz-Distanz gehen. Frey erhöhte in seinem ersten Einzel auf 3:0, Mayer unterlag seinem Gegner in fünf Sätzen. Mlotek und Almostafa ließen den Ausgleich für Gnadental zu. Zwischenstand nach dem ersten Durchgang 3:3. Durch die Niederlage von Frey ging Gnadental in Führung, die aber Mayer wieder wett machte. Mlotek verlor auch sein zweites Einzel und Almostafa rettete durch seinen Vier-Satz-Sieg das 5:5-Unentschieden.

Beim 6:0 gegen Ilshofen bestritten Blechschmidt/Wegner und Mlotek/Almostafa die Doppel, und bei den Einzeln mussten die Mergentheimer jeweils nur einmal antreten. Nach 90 Minuten Spielzeitstand das 6:0 fest. Die Mergentheimer überwintern mit einem Punkt Rückstand auf dem zweiten Platz. VfB/Bö

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019