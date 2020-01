Drei Stunden harter Kampf

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost der Herren gewann Spitzenreiter FC Külsheim beim BJC Buchen II und hat weiter drei Zähler Vorsprung vor den direkten Verfolgern TV Eberbach und TTC Neckargerach/Guttenbach. Der BJC Buchen II siegte deutlich beim Tabellenvorletzten TV Hardheim und setzte sich damit in Richtung Mittelfeld ab. Im Kampf gegen den Abstieg trennten sich FC Hettingen und FC Külsheim II Remis, was für Hettingen den ersten Pluspunkt der Saison bedeutete.

BJC Buchen II – FC Külsheim 5:9. Der FC Külsheim musste drei Stunden lang kämpfen, ehe der 9:5-Erfolg eingetütet war. Die Gäste kamen mit einer 2:1-Führung aus den Doppeln und erhöhten im Spitzenpaarkreuz durch Soden und Henninger gegen Dörrich und Schleißinger auf 4:1. Dieser Drei-Zähler Vorsprung der Brunnenstädter behielt danach von Paarkreuz zu Paarkreuz Bestand bis zum 5:8 aus Sicht der Buchener Akteure. Dabei siegten Albrecht (BJC) gegen Michelberger, Düll (FC) gegen Scheuermann. Müller (BJC) gegen Stang, Junak und Henninger (beide FC) gegen Dörr und Dörrich, Schleißinger (BJC) gegen Soden, Düll (FC) gegen Albrecht sowie Scheuermann (BJC) gegen Michelberger. Den Schlusspunkt für den Tabellenführer setzte Junak gegen Müller.

TV Hardheim – BJC Buchen II 2:9. Die Gäste entscheiden alle drei Eingangsdoppel für sich, Schleißinger (BJC) erhöhte gegen Oelerking auf 4:0 für Buchen II. Kuhn (TV) verkürzte mit einem Erfolg gegen Dörrich, ehe die Gäste die Weichen auf Sieg noch deutlicher setzten. Nacheinander siegten die BJCler Scheuermann, Albrecht Münch und Scheurich zum 8:1 für die Gäste. Oelerking holte gegen Dörrich den zweiten Zähler für die Gastgeber, Schleißinger (BJC) machte den Sack zu.

FC Hettingen – FC Külsheim II 8:8. Die Partie zwischen FC Hettingen und FC Külsheim II wogte mehrfach hin und her, ehe das Remis zustande kam. Den besseren Start hatten die Gäste, die nach den Doppeln mit 2:1 in Front lagen. Die Hettinger konterten mit Einzelsiegen von Münch, Frank und Wachter gegen R. Würzberger, H. Würzberger und Wüst zum eigenen 4:2. Die Külsheimer Junak und Betz gleichen mit Siegen gegen Kilian und Bechtold zum 4:4 aus, ehe die Gastgeber durch Wegerts Sieg gegen Stang erneut vorn lagen. H. Würzberger und R. Würzberger brachten die Gäste mit Erfolgen gegen Münch und Frank 6:5 in Front, was Wachter (H) gegen Junak ausglich. Wüst und Stang (beide Külsheim) stellten die eigenen Farben zur 8:6-Führung. Für Hettingen sicherten Wegert gegen Betz sowie das Doppel Münch/Wachter gegen H. Würzberger/Junak das 8:8-Unentschieden. hpw

