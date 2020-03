Dörlesberg/Nassig hat noch Chancen

In den drei Kreisklassen auf der Ebene des Tischtennisbezirks Tauberbischofsheim waren die Spitzenteams allesamt spielfrei. In der Kreisliga endete das Match zwischen der SG Dörlesberg/Nassig II und dem ETSV Lauda II remis. Damit bleiben die Laudaer auf dem Relegationsplatz nach oben, und die SG erhält ihre Chance, im weiteren Verlauf der Saison dort zu landen.

Kreisliga

SG Dörlesberg/Nassig II – ETSV Lauda II 8:8. Die Gäste kamen mit einem 2:1 aus den Eingangsdoppeln. Bis zum 5:6 gab es abwechselnd Siege für die beiden Teams. Hönig (SG) gewann gegen Woch, Slomka (ETSV) gegen Schulz, Demharter (SG) gegen Schweitzer, Muhr (ETSV) gegen Friedlein, Hildenbrand (SG) gegen Neuser, Ihl (ETSV) gegen Steck, Hönig (SG) gegen Slomka und Woch (ETSV) gegen Schulz. Demharter und Friedlein brachten die SG mit 7:6 in Front. Nach Erfolgen von Ihl (ETSV) gingen die Gastgeber mit einer 8:7-Führung in das Schlussdoppel. Dort jedoch hatten die ETSV-Akteure Woch/Muhr in einem Fünfsatzspiel gegen Hönig/Schulz knapp die Nase vorn.

Kreisklasse A

TTC Großrinderfeld – TTC Oberschüpf 9:6. Die 2:1-Führung der Gäste aus den Doppeln drehten Großrinderfelds Schörösch und Stolzenberger gegen Holzer und Henninger zum eigenen 3:2. Die Oberschüpfer Pers und Weiland hielten dagegen, nach Erfolgen von Horn (G) über Stäbe sowie Meder (O) über Baumann lagen die Gäste mit 5:4 vorn. Die Gastgeberakteure Schörösch, Stolzenberger und Liebler gewannen, was den Großrinderfeldern eine 7:5-Führung brachte. Pers verkürzte für Oberschüpf, ehe Horn und Baumann den 9:6-Heimsieg sicherstellten.

SG Dörlesberg/Nassig III – TTC Bobstadt II 9:2. Die SG kam mit einem 2:1 aus den Doppeln, Görlich, Alletzhäusser und VuVan erhöhten auf 5:1. F. Behringer (TTC) holte gegen Lang den einzigen Einzelerfolg der Gäste. Danach punkteten die SG-Leute Anderlik, Diehm, Görlich und Alletzhäusser gegen Quenzer, Göller, Mach und B. Behringer hin zum 9:2 für die SG Dörlesberg/Nassig III.

Kreisklasse B

TTC Bobstadt III – TSV Tauberbischofsheim IV 9:5. Der TTC Bobstadt III startete mit gleich allen drei Doppelerfolgen und behielt diese Führung bis zum Gesamtsieg. Die Gäste verkürzten mit Adam und Buchholz auf 2:3. Danach folgten Erfolge durch Pfisterer (TTC) gegen Treu, Schipper (TSV) gegen Göller, Wenzel (TTC) gegen Seitz sowie Düll (TSV) gegen Gruner hin zum 5:4 für die Gastgeber. Die Bobstadter holten nun Siege durch Eibeler, Kappes und Pfisterer. Treu verringerte den TSV-Rückstand, bevor Wenzel (TTC) zum 9:5-Heimsieg vollendete.

Kreisklasse C

SV Schönfeld II – TTC Bobstadt IV 4:6. Die Begegnung blieb bis zum 3:3 ausgeglichen. Nach einem 1:1 aus den Doppeln gewannen in der ersten Hälfte der Einzel Schlereth und Hofmann für den SV sowie Volk und Behringer für den TTC. Anschließend siegte für den SV noch Hofmann, für den TTC Bobstadt IV Volk, Lebert und Tiefenbach.

