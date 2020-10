Dieses Mal war Weinheim eine Reise wert

TTC Weinheim II – SV Niklashausen 3:9

Gleich zwei Weinheimer Vereine messen sich in dieser Saison mit der Konkurrenz in der Badenliga. Nachdem es für den SV Niklashausen in der ersten Partie gegen Weinheim-West eine unerwartete Niederlage setzte, wollte man es nun gegen den TTC Weinheim II besser machen und der ersten Punkte der Saison einfahren. Mit diesem Ziel schickten die

...