Die Spitzenteams liefern

Die Tischtennis-Bezirksklasse Mosbach/Buchen setzte am Wochenende mit zwei Paarungen die Rückrunde fort. Hierbei landeten die beiden Spitzenteams die klaren Siege. Während Spitzenreiter TTC Limbach den TSV Neudenau mit 9:1 abfertigte, festigte der Tabellenzweite SV Adelsheim II seinen Relegationsplatz durch ein 9:2 gegen Sennfeld.

SV Adelsheim II – VfB Sennfeld 9:2. Einen überzeugenden 9:2-Sieg erspielte sich im Lokalderby der SV Adelsheim II gegen den VfB Sennfeld. Die 2:1-Führung nach den Eröffnungsdoppeln durch die Paare Eckstein/Niemann und Zinkel/Kuhn bei einem Gästezähler durch Watzal/Müller erhöhten Hettinger, Eckstein und Niemann zum 5:1. Müller verkürzte für den VfB, der ohne seine Spitzenspielerin Miriam Schöll antreten musste, noch auf 2:5, doch im Gegenzug punkteten Schuster, Kuhn sowie nochmals das Trio Hettinger, Eckstein und Niemann zum 9:2- Endstand.

TTC Limbach – TSV Neudenau 9:1. Der Zug des Tabellenführers TTC Limbach fährt nach dem 9:1-Sieg gegen den TSV Neudenau weiterhin in Richtung Meisterschaft und Aufstieg in die Bezirksliga Ost. Nach der schnellen 2:0-Führung durch Zähler der Doppel Marco Trappmann/Klaus Trappmann und Sigmund René Trappmann erkämpfte das Gästepaar Lang/Schimpl den Ehrenpunkt zum 1:2. In den Einzeln punktete sodann das einheimische Sextett Marco Trappmann, Klaus Trappmann, Sigmund, René Trappmann, Mierswa und Schwarzinger zum 9:1. ck

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020